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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli öğrenciler ilkokul sınıfını güzelleştirdiler

İHA

Üniversiteli öğrenciler ilkokul sınıfını güzelleştirdiler

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Programı öğrencileri, "Bir İz Bırak" projesi kapsamında Boğazlıyan ilçesi Gazi Paşa İlkokulu ve anasınıfının bakım, onarım ve tadilatını gerçekleştirerek örnek bir çalışmaya imza attı.
Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Merve Güler öncülüğünde “Bir İz Bırak” projesini uygulamaya geçirdi. Üniversite öğrencileri, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda yapısal açıdan fiziksel ihtiyaçları belirlenen Gazipaşa Anaokulu ve İlkokulu binalarının bakım, onarım ve tadilatı için kolları sıvadı. Üniversiteli öğrenciler, okulun tahrip olan yerlerini onararak sınıfların duvarlarına çizimler yaptılar. Öğrencilerin kullandıkları dolapları yenileyen üniversite öğrencileri, sınıfın masa ve sandalye ihtiyacını da karşıladı. Geride rengarenk bir sınıf bırakan üniversiteliler, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim almalarını amaçladı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencisi İrem Aleyna, “Gazipaşa İlkokulu’na ilk geldiğimizde duvarlarının boyası fazlasıyla kötü idi. Öğrencilerin rahat bir şekilde ders görebileceği bir ortam yoktu. Biz de bu yüzden okulu ve sınıfı yenilemek istedik. Duvar boyalarını değiştirdik. Tual çizimler yapmaya başladık. Yere pike halılar getirttirdik sponsorların yardımı ile. Danışmanımız Merve hocam da bizlere fazlasıyla yardımcı oldu. Duvarlara resimler çizdik, ağaçlar çizdik. Öğrencilerin boylarını ölçmeleri için cetvel çizdik. Dolapları eski idi yenilendi ve boyandı. Yeni masa ve sandalyeler geldi” dedi.
Gıda Bölümü öğrencisi Ayşenur Erdoğan ise, "Bir İz Bırak" projesi ile sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Biz öğrencilerin daha rahat bir ortamda okumaları için böyle bir proje gerçekleştirdik. İlk projemiz olacak. İlerleyen zamanlarda daha farklı projeler düşünüyoruz. Danışman hocamız sayesinde o bizleri yönlendiriyor. Biz onun ışığı altında böyle güzel şeyler çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.
Elektronik Cihaz Teknolojisi Bölümü öğrencisi Ekrem Opak da, sınıfın elektrik aksamı ve bozuk olan prizlerini değiştirdiğini dile getirerek, “Arkadaşlarımızla birlikte faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Öncelikle çocuklarımızın daha iyi ortamda yetişmesini sağlamak amacımız. Birçok yenilikler yaptık. Özellikle dolaplar zımparaladıktan sonra boyadık, resim çizdik. Elektronik bölümündeki arkadaşlarımız ile birlikte ampullerini değiştirdik. Minik öğrencilerimizin daha iyi ortamda okumalarına katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

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