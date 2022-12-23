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Haberler Gündem Çevre Yozgat'ın bozkırı yeşile dönüşüyor
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Yozgat'ın bozkırı, ağaçlandırma seferberliğiyle yeşile dönüşüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen ağaçlandırma seferberliğiyle Yozgat'ın orman varlığı son 10 yılda yüzde 15'ten 20'ye çıktı. Gelir getirici orman çalışmaları kapsamında da 17 bal ormanı kuruldu

Yozgat'ın bozkırı yeşile dönüşüyor
AA

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen ağaçlandırma seferberliğiyle Yozgat'a 14 bin hektar ormanlık alan kazandırıldı, 17 bal ormanı kuruldu.

Yozgat Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik, ağaçlandırma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Orman varlığı bakımından fakir sayılan Yozgat'ın son 10 yılda yapılan çalışmalarla ormanlık alanının 262 bin hektardan 276 bin hektara çıkarıldığını belirtti.

"BU YIL 3 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Yıllık ortalama 2,5-3 milyon fidan diktiklerini vurgulayan Çelik, "Bu yıl da 3 milyon fidanımızı toprakla buluşturduk. Yozgat'ın ormanlık alanını arttırmaya devam ederek bozkırı yeşillendiriyoruz. Amacımız, topraklarımızı yeşillendirmek, erozyonla meydana gelen toprak kaybımızı önlemek" dedi.

Çelik, çalışmaların karşılığını aldıklarını ve kentin orman varlığının yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükseldiğini bildirdi.

"BAL ORMANI İÇİN 18 BİNİ AŞKIN FİDAN DİKİLDİ"

Çelik, vatandaşa yönelik gelir getirici orman çalışmasının da devam ettiğini ve 17 bal ormanı kurduklarını anlatarak, "Arıcılarımıza yönelik bal ormanı çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl badem, iğde, akasya, mahlep, kuşburnu, alıç, kekik, lavanta gibi türlerden 18 bin 320 fidan dikildi. Bu çalışmalarımız 2023'te de aynı şekilde devam edecek. İnşallah Yozgat yeşillenecek, gelir getirici türlerle vatandaşımızın gelirlerine katkı sağlayacağız. Bal ormanlarımızla aynı şekilde arıcılarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BURUNCUK KÖYÜ AĞAÇLANDIRMA SAHASI ÇALIŞMALARI

Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk köyü ağaçlandırma sahasında çalışan Çelebi Bolat da geleceğe bir nefes olmak ve yeşil bir vatan bırakmak için fidanları özenle dikmeye çalıştıklarını kaydetti. Bölgeye 150 bin fidan dikeceklerini anlatan Bolat, bunun 90 bini akasya, mahlep ve badem gibi gelir getirici fidanların oluşturduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'MİZİ YEŞİLLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Fidan diken işçilerden Mahmut Asar da bozkırı yeşillendirmeye çalıştıklarını, fidan dikilen alanların 5-10 yıl sonra yeşile döneceğini dile getirerek, "Geleceğimiz ve yeni nesillerimiz için Türkiye'mizi yeşillendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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