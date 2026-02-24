Canlı
        Yozgat'ta FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 20:35
        Yozgat'ta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

        İkametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Kazada ölen Elif'in ailesinden yardım çağrısıv

        ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elif Güner (14) hayatını kaybetti, sürücü Yasin Aloğlu tutuklandı. Elif'in ailesi, kaza anı ya da öncesine ait kamera kayıtlarının kendilerine ulaştırılmasını istedi.  (DHA)

