Yozgat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ş. (28) tabancasını çıkararak ateşledi. Yeniden aday olan mevcut muhtar Şahin Yalçın, kolundan hafif, Erdem Türk (18) ise ağır yaralandı. Kavga sırasında B.Ş. de kendisini bacağından yaraladı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erdem Türk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.