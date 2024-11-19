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        Haberler Yaşam Yozgatlı esnaf fırına da markete de at sırtında gidiyor

        Yozgatlı esnaf fırına da markete de at sırtında gidiyor

        Yozgat'ta yaşayan esnaf Ali Çömez, fırın, market ve pazar alışverişini Dağlar adını verdiği atı ile yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:26
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        Yozgat'ta yaşayan esnaf Ali Çömez, fırın, market ve pazar alışverişini Dağlar adını verdiği atı ile yapıyor.

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        Çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu ata 2 yıl önce kavuşan 49 yaşındaki fırıncı Ali Çömez, günlük hayatında ulaşım aracı olarak atını kullanıyor.

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        Fırından markete, sağlık ocağından pazara birçok yere at sırtında giden Çömez, şehir merkezinde vatandaşların dikkatini çekiyor. Çömez, evinin ahırında baktığı atının beslenmesini özenle yaparak güne başlıyor.

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        Dağlar adını verdiği atını eyerleyip günlük işlerini yapmak için yola koyulan Çömez, hemen hemen her yere atıyla gidiyor. Çömez, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler ile ata binmek isteyen çocukları da geri çevirmiyor.

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        "HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

        Çömez, fırında gece çalıştığını, gündüz ise dinlendiğini söyledi.

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        Küçük yaşlardan beri atlara ilgi duyduğunu dile getiren Çömez, 5 yaşındaki atını Erzincan'dan satın aldığını belirterek, "Çocukluktan beri at alma hayali kuruyordum, yaşım ilerledikçe de atı almaya karar verdim, zamanı da gelmişti. Hayallerimi gerçekleştirdim. Atımı çok seviyorum, onunla bir gönül bağım var. Vaktimin çoğunu atımla geçiriyorum" diye konuştu.

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        Atları çok sevdiğini dile getiren Çömez, "Alışverişe, markete, kasaba ve sağlık ocağına atımla gidip geliyorum. Araç kullanmıyorum ve gideceğim yerlere atımla gidiyorum. Bu durumdan çok keyif alıyorum, herkes fotoğraf çektiriyor" dedi.

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        Çömez, vatandaşların kendisini "Yozgat'ın modern kovboyu" olarak tanıdığını anlattı. Kent merkezinde yaşayan Hüseyin Topaç da Çömez’in atıyla sokaklarda dolaşmasının Yozgat halkının dikkatini çektiğini söyledi.

        #Ali Çömez
        #at
        #Yozgat
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