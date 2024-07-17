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        Haberler Gündem Yozgat’ta şiddetli yağmur caddeleri göle çevirdi - Güncel haberler

        Yozgat’ta şiddetli yağmur caddeleri göle çevirdi

        Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:10 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:10
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        Şiddetli yağmur caddeleri göle çevirdi
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        Kent merkezinde saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir saat etkili olan şiddetli sağanak yolları göle çevirdi.

        Bazı iş yeri ve evleri su bastı. Etkili olan ve şiddetini giderek artıran yağış nedeniyle bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluşurken trafikte de aksamalar yaşandı. Su basan caddelerde park halindeki bazı araçların yarıya kadar suya gömüldüğü görülürken, vatandaşlar su basan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizledi.

        Şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Yağış ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri de su baskınlarının olduğu bazı cadde ve sokaklarda tahliye çalışması yaptı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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