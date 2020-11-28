YPG/PKK, Suriye'de DEAŞ'lıların tahliyesini

AA

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolüne bırakılan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda, yaklaşık 50 ülkeden DEAŞ üyesi ve aileleriyle çatışmalardan kaçan çok sayıda sivilin kaldığı biliniyor.

Örgüt, insani durumun sürekli kötüye gittiği kampı 1 yıldır kontrolsüz şekilde tahliye ediyor. Ancak bir yandan savaşa karışmamış sivillerin kampı terk etmesine izin verilirken, diğer yandan DEAŞ'la irtibatı sürdüğü öğrenilen çok sayıda terörist de örgüt tarafından serbest bırakılıyor.

YPG/PKK'nın bugüne kadar kamptan kontrolsüz şekilde çıkışına izin verdiği kişi sayısı 3 bine yaklaşırken, bunlardan kaçının DEAŞ ile irtibatlı olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Uzmanlar, AA muhabirine, terör örgütü YPG/PKK'nın "siyasi koz" olarak kullandığı Hol Kampı meselesini değerlendirdi.

- Güvenli bölgelere tehdit

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'lı mahkumları özellikle serbest bıraktığına dikkati çekerek, örgütün söz konusu eyleminin hem bölgesel hem de küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Caşın, terör örgütünün DEAŞ'lı mahkumları serbest bırakarak, Türkiye'nin terörden arındırdığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde istikrarı sarsma ve barış ortamını sabote etme amacı taşıdığını dile getirdi.

Zaman zaman Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad bölgesi ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Afrin'e DEAŞ'ın sızmalarının olduğuna işaret eden Caşın, "Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı mahkumları, Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgeleri istikrarsızlaştırmak için kullanıyor." dedi.

- YPG/PKK'nın bir diğer finans kaynağı: Esir ticareti

Örgütün DEAŞ'lı mahkumları esir ticaretinde de kullandığının altını çizen Caşın, DEAŞ'lıların para karşılığında serbest bırakıldığını ve örgütün bundan finansal kaynak sağladığını vurguladı.

YPG/PKK'nın bir diğer amacının sığınmacıların bölgeye geri dönüşlerini engellemek olduğuna dikkati çeken Caşın, "DEAŞ'lıların serbest bırakılması bölgede korku yaratacak. Böylece (terör örgütü işgalindeki) bölge halkının evlerine geri dönüşü engellenmiş olacak." ifadesini kullandı.

- Hol Kampı, YPG/PKK'nın siyasi kozuna dönüştü

Caşın, örgütün Hol Kampı'ndan yalnızca "eli kana bulanmamış" kişileri serbest bıraktığı algısını oluşturmaya çalıştığını, yabancı basının da büyük oranda bu propagandayı lanse ettiğini vurguladı.

YPG/PKK'nın bu hamleleriyle hem bölgesel hem de uluslararası arenada konumunu güçlendirmeye çalıştığının altını çizen Caşın, "Örgüt, DEAŞ'lı mahkumları siyasi bir koz olarak kullanarak, uluslararası kurumları kendisiyle iş birliği yapmaya zorluyor. 'Eğer bize yardım etmezseniz, bu mahkumları salarız' mesajı verilmek isteniyor." diye konuştu.

- "DEAŞ, uzun süredir geri gelme çabası içinde"

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu ise DEAŞ terör örgütünün ideolojik zemin olarak hala hayatta olduğuna işaret ederek, "DEAŞ, uzun süredir geri gelme çabası içinde ve çok da zemin kazandı." uyarısında bulundu.

DEAŞ tehdidinin henüz ortadan kalkmadığını ve örgütün emri altında çok sayıda militanın bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bırakılan teröristlerin ve şüphelilerin vatandaşı oldukları ülkelere sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Kasapoğlu, "Bırakılan teröristler ve şüpheliler arasında hangi ülkelerin vatandaşları var ise ilgili ülkeler, hukuki sorumluluklarını kabul etmeyerek bu işten kaçamaz. Sorun küresel ise çözümün de küresel olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Can Kasapoğlu, Suriye'deki DEAŞ sorununun çözümüne yönelik yeni bir yol haritası belirlenmesi, istihbarat diplomasisi kanallarının yeniden düzenlenmesi ve YPG/PKK örgütlerinin bu mekanizmalardan çıkarılması gerektiğini vurguladı.

- Serbest bırakılan DEAŞ'lılar mülteci kılığında Avrupa'ya kaçabilir

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Uzmanı Samir Alabdullah da YPG/PKK'nın Hol Kampı tahliyelerindeki amacının, "DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu"ndan finansal, siyasi ve askeri olarak daha büyük destek almak olduğunu belirtti.

Tahliyelerde çoğunluğun sivil kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Alabdullah, özellikle son dönemde bölge halkı tarafından yoğun protestolarla karşı karşıya kalan örgütün, bölgenin Arap aşiretlerine yaranmak için bu tür bir faaliyete giriştiğini söyledi.

Alabdullah, serbest bırakılan DEAŞ'lıların, Türkiye'nin desteklediği ve Suriye Milli Ordusu yönetimindeki bölgelere ciddi tehdit oluşturduğunu, son dönemde bu bölgelere DEAŞ saldırı ve sızmalarının da olduğunu dile getirdi.

Bazı DEAŞ üyelerinin kamptan ayrıldıktan sonra "mülteci kılığında" Avrupa'ya çıkabileceğinin de altını çizen Alabdullah, söz konusu terör örgütü üyelerinin "gizli hücrelerle" yeniden iletişim kurma riskinin bulunduğunu aktardı.

- Hol Kampı tahliyeleri

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lılar ve ailelerini tutuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve çok sayıda Suriyeli ile Iraklı terörist bulunuyor.

YPG/PKK, son bir yılda aralarında DEAŞ üyelerinin de bulunduğu 3 bine yakın kişiyi Hol Kampı'ndan tahliye etti.