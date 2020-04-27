YPG/PKK tehdit ettiği sivilleri bombalı araç eylemi için kullanıyor - TEL ABYAD

AA

F.U. isimli Suriyeli, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliği sağlayan SMO sığınarak, YPG/PKK'nın 14 Nisan'da Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad’da bombalı eylem düzenleme hazırlığı içinde olduğunu ihbar etti.Bunun üzerine harekete geçen SMO askerleri, sivilleri hedef alacak saldırıyı engelledi.F.U, başından geçenleri AA muhabirine şöyle anlattı:“Terör örgütü YPG/PKK, 12 Nisan’da Rakka’da beni alıkoyarak, işgalindeki Ayn İsa beldesine götürdü. 1-2 saat beklettikten sonra beni darp ederek amir konumundaki birinin yanına çıkardılar. O kişi Kürtçe şarkı söylüyordu. Bana bir tercüman yoluyla, 'Ölümden korkuyor musun?' diye sordu. Ben de 'Bir Müslüman ölümden korkmaz' diye yanıt verdim. Bana, 'Oradaki (Tel Abyad) bir arkadaşımızın burada bir aracı var. Ancak gelip alamıyor. Aracını ona ulaştırırsan karşılığında sana para veririz.' dedi. Sonra da gelip kendi aracını teslim alacağımı, bu iş için ayrıca 2 milyon Suriye lirası vereceklerini söyledi.'"- Çocuklarını öldürmekle tehdit edildi"Talimatlarına uymamam halinde çocuklarımın hayatıyla tehdit ettiler." diyen Tel Abyad'lı sivil, örgütün "görevi" yerine getirmesi halinde, işgalindeki bölgelerde serbest dolaşım vaadinde bulunduğunu belirtti.Korktuğu için teröristlere boyun eğen F.U., teröristlerin kendisine bir araç ve bir telefon numarası verdiklerini belirterek, “(Tel Abyad'a bağlı) Süluk'daki ilk kontrol noktasına veya beldeye girdiğimde verilen numarayı aramamı istediler. Söz konusu kişinin aramam üzerine gelip aracı teslim alacağını söylediler." diye konuştu.- Teröristlerin talimatını dinlemedi, SMO'ya sığındıF.U, Barış Pınarı bölgesine girer girmez araçtan inerek Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına doğru koştuğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:"Ayn İsa'dan çıktıktan sonra arabada bir şeylerin olduğundan şüphe etmeye başladım. Araçta bomba olduğunu bilmiyordum. Ancak araca binmemden önce gözlerimi bağlamaları farklı işlerin döndüğüne işaret ediyordu. Bölgeye girdikten sonra bana verdikleri numarayı aramadım. Yaklaşık 1 kilometre koşarak Türk ve SMO askerlerine teslim oldum. O'nlara durumu anlattım."Bundan sonra zırhlı bir araçla, YPG/PKK bölgesinden getirdiği aracın yanına gittiklerini anlatan F.U., "Aracın fotoğrafı çekildi. Araç çalışıyordu. Kapattılar. Bombanın araç kontağıyla ilişkili olmadığını, başka şekilde hazırlandığını söylediler. Bombalı aracı oradaki güvenlik güçleri imha etti." ifadelerini kullandı.YPG/PKK, TSK'nın SMO ile düzenlediği operasyonla 13 Ekim 2019'da terörden arındırılan Tel Abyad'ı, işgal ettiği Rakka'dan zaman zaman hedef almayı sürdürüyor.