Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararlarına göre, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılacak siyasi partiler belirlendi.

Kararda, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca siyasi partilerin, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunması gerektiği belirtildi.

Bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiği hatırlatılan kararda, 2820 Sayılı Kanun uyarınca da ilçe teşkilatının varlığından bahsedilebilmesi için ilçe kongresinin yapılarak ilgili organların oluşturulması gerektiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre; kararda alfabetik sıralamaya göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti),Bağımsız Türkiye Partisi (BTP),Büyük Birlik Partisi (BBP),Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),Demokrat Parti (DP),Demokratik Sol Parti (DSP),Halkların Demokratik Partisi (HDP),Hür Dava Partisi (HÜDAPAR),İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP),Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Vatan Partisi'nin ilgili mevzuata göre seçime katılma yeterliliğine sahip partiler olduğu bildirildi.

Ayrıca, TBMM'de grubu bulunan partilerin AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti olduğu belirtildi. Karara göre, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine 13 siyasi parti katılabilecek.

SEÇMEN KÜTÜĞÜ ÖRNEĞİ İÇİN SEÇMEN BAŞINA 6 KURUŞ ÖDENECEK

YSK'nın bir başka kararında ise seçime katılma yeterliliğine sahip 13 partiye seçmen kütüklerinin verilebileceği belirtildi. Seçmen kütüğü örneği istemeye siyasi parti genel merkezleri yetkili olacak ancak yetki verilmesi koşuluyla il ve ilçe başkanları da kendi seçim çevreleriyle ilgili istemde bulunabilecek.

Kağıt ortamında verilecek seçmen kütüğü örneklerinin gideri karşılığı ödenecek bedel, 2019 yılı için her seçmen başına 6 kuruş olarak tespit edildi. Partilerin kağıt ortamında talep edecekleri seçmen kütüğü örnekleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı veznesine seçmen başına 6 kuruş yatırması gerekecek ve bunlara ait fotokopi masrafları ise seçim ödeneğinden karşılanacak.

Ancak partilerin seçmen kütüğü örneği talepleri elektronik ortamda da karşılanabilecek ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

SEYYAR SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan iki ayrı kararda ise seyyar sandık kurulu için kayıt ve güncelleme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile seyyar sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi.

Buna göre, seyyar sandık kurulu seçmen listelerine, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenler kaydedilebilecek.

Seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydedilen seçmenlerin büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği seçimleri için oy kullanabilecek, muhtar, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamayacak.

Görme ve işitme engelli olan seçmenlerin sadece bu engelleri nedeniyle seyyar sandık kurulu seçmen listesine eklenemeyecek.

Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenler seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacak.

Bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı ise 30 olarak belirlendi. Bu sayının üzerinde seyyar sandık belirleme yetkisi ise ilçe seçim kurulu başkanına ait olacak.

YATAĞA BAĞIMLI SEÇMEN İÇİN BAŞVURULAR 4 OCAK'TA BAŞLIYOR

Seçim takvimine göre hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile 4-17 Ocak tarihleri arasında ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvuru yapması gerekiyor.

Söz konusu başvuruda talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilecek.

Sağlık raporlarında yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, yatağa bağımlılığın kalıcı olup olmadığı ve yatağa bağımlılık süresinin belirtilmesi isteniyor. Raporların ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenmesi ve tereddüt halinde barkod kontrolünün ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılması gerekiyor.

Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı bulunduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş olan seçmenden yeniden sağlık raporu istenmeyecek.

YSK'nin kararında seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin de genelge yayımlandı. Genelgede seyyar sandık kurullarının oluşumu, yapacakları iş ve işlemler ile oy verme şekliyle ilgili esas ve usulleri belirlendi.

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