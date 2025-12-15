Habertürk
        Yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı

        Yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 00:27 Güncelleme: 15.12.2025 - 00:27
        Yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı
        Malatya Dolamantepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, M.A. idaresindeki otomobile yük treni çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan, otomobil sürücüsü ile araçtaki N.A, M.F.A, A.H.A. ve A.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

