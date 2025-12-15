Yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Malatya Dolamantepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, M.A. idaresindeki otomobile yük treni çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan, otomobil sürücüsü ile araçtaki N.A, M.F.A, A.H.A. ve A.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
