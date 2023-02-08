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Yüksek lisans şartları nelerdir? Yüksek lisans yapmak için transkript kaç olmalı?

İngilizcesi master olan yüksek lisans, bir alanda uzmanlaşmak için lisans eğitimini tamamladıktan sonra devam ettiği eğitim programıdır. Yüksek lisans programı tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki eğitim türünün şartları da farklılık göstermektedir.

Yüksek Lisans Şartları Nelerdir? Yüksek Lisans Yapmak İçin Transkript Kaç Olmalı?
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Tezli yüksek lisans ve tezli yüksek lisans arasındaki farkı bilmek bu süreçte size yardımcı olacaktır. Tezli yüksek lisans programında ders dönemini tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçmektedirler. Burada amaç uzmanlaşılan konularla ilgili öğrenilen bilgileri, derleme yeteneğine sahip olduğunu göstermektir.

Belirlenen konuda tez yazılır ve tez bittikten sonra jüri karşısında savunma verilir. Akademik kariyeri hedefleyenler tezli yüksek lisans programını tercih etmelidirler. Tezsiz yüksek lisans programıysa sadece ders döneminden oluşur. Tez aşamasına geçmeden öğrenci dersleri verdiği anda programdan tezsiz yüksek lisans mezunu sıfatıyla mezun olmuştur. Tezsiz yüksek lisans programını bitirenler dilerlerse gerekli koşulları sağladığında tezli yüksek lisansa geçiş yapabilmektedirler. Bu noktada öğrenci planları çerçevesinde hangi programı istediğine karar vermelidir. Peki öncelikli olarak tezli yüksek lisans şartları nelerdir bir bakalım...

Tezli Yüksek Lisans Şartları Nelerdir?

- Tezli yüksek lisans için 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olmak

- ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı puanına sahip olmak

- Transkript belgesi edinmek

Yüksek lisans şartları nelerdirin olmazsa olmazı lisans diplomasıdır. Onun dışında tezli yüksek lisans için ALES sınav sonucuna sahip olmak gerekmektedir. Ancak tezsiz yüksek lisans şartları nelerdir dediğimizde ALES puanına sahip olma şartı aranmamaktadır.

Yüksek Lisans İçin Transkript Kaç Olmalıdır?

Yüksek lisans başvuruları için araştırma yapanların en merak ettiği sorulardan biri yüksek lisans için transkript kaç olmalı sorusudur. Öncelikle belirtmeliyiz ki transkript, lisans hayatı boyunca öğrencinin aldığı tüm derslerin not dökümünün yer aldığı listedir. Yüksek lisans için transkript kaç olmalı sorusunun cevabı ise tercih edilecek okul ve bölüme göre farklılık göstermektedir. Gerekli yüksek lisans not ortalama şartı kurumlar arasında değişkenlik gösterse de geçilmesi gereken genel bir not aralığı vardır. Başvurmak isteyen adaylar için yüksek lisans not ortalama şartı 4'lük sistemde en az 2 olarak belirlenmiştir. Başvurmak için en az 2 ortalamaya sahip olmak gerekse de ortalamanız ne kadar yüksek olursa bu size avantaj sağlayacaktır.

60 Puanla Yüksek Lisans Yapılır mı?

Transkriptin haricinde 60 puanla yüksek lisans yapılır mı sorusu da merak edilmektedir. Bu konu tezli yüksek lisans başvurularını araştıranlar için önemlidir. Çünkü belirttiğimiz gibi tezsiz yüksek lisans programı için ALES puanına sahip olma şartı aranmamaktadır. Tezli programları düşünenler için ise 60 puanla yüksek lisans yapılır mı sorusunun cevabı evet olacaktır. Yüksek lisans başvuraları için ALES puanı en az 55 olmalıdır. Ancak hatırlatmak gerekir ki başvuru için 55 puan yeterli olsa da programı kazanma şartını arttırmak için olabildiğince yüksek puan almak fayda sağlayacaktır.

Devlet Üniversitelerinde Yüksek Lisans Ücretli mi?

Yüksek lisans şartları nelerdir konusunun dışında yüksek lisans yeterliliklerine sahip öğrenciler için önemli olan bir diğer mesele ise ücret konusudur. Devlet üniversitelerinde yüksek lisans ücretli mi sorusunu sizler için cevaplamaya çalıştık. Devlet üniversitesinde yapmak istediğiniz yüksek lisans eğer tezli yüksek lisans programı ise herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Ancak tezsiz yüksek lisans yapmak istiyorsanız vakıf üniversitelerinde olduğu gibi devlet üniversitelerinde de ücret ödemeniz gerekmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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