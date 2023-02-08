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Haberler Dünya YouTube'da Para Kazanma Şartları: YouTube Para Kazanma Nasıl Açılır?
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YouTube'da para kazanma şartları: YouTube para kazanma nasıl açılır?

YouTube platformunun nasıl orataya çıktığını araştırdığımızda birden fazla hikaye ile karşılaşıyoruz. Ancak ortaya çıkış hikayesi her ne olursa olsun bu platformun açılış tarihi 2005 yılına dayanıyor. Kaliforniya'da üç arkadaşın girişimi beraberinde doğan YouTube bugün dijital dünyanın en önemli platformlarından biri haline geldi. İlk çıktığı yıllara göre ciddi bir ivme kazanan platformda artık para kazanmak da oldukça popülerleşen yöntemlerden biri.

YouTube'da Para Kazanma Şartları: YouTube Para Kazanma Nasıl Açılır?
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Bu platformda içerik üretenlerin para kazanmalarını sağlayan noktalar ise; kanal üyelikleri, reklamcılık gelirleri, alışveriş, YouTube Premium geliri ve super chat gibi alanlarla sağlanıyor. Ancak bu platformda yer edinip kazanç elde etmek isteyenlerin önceliği arasında bu konular yer almıyor tabi ki... YouTuber olarak para kazanmak hatta dijital platformlarda tanınmak isteyen pek çok insanın merak ettiği ortak sorular var.

Bu konuyla ilgili öğrenilmek istenilen en temel nokta ise YouTube'da Para Kazanma Şartları konusu olacaktır. Bu platformda fenomen olan pek çok YouTuber'ın hangi yolları izleyerek bu noktaya geldikleri merak konusu. YouTube'da para kazanma şartları ile ilgili genel bilgiler her ne kadar önemli olsa da özellikle üzerinde durulan, YouTube'da para kazanmak için kaç abone gerekiyor konusu. Ayrıca en çok merak edilen sorulardan bir diğeri de Youtube'da para kazanmak için kaç saat izlenme gerekiyor şeklindedir. O halde YouTube'da para kazanma şartlarınının neler olduğuna detaylı şekilde bakalım;

- YouTube İş Ortağı Programına başvurmak ve başvurunun kabul edilmesi

- AdSense hesabına sahip olmak

- Resmi sanatçı kanalı açmak

- Kanalınızın 1000' den fazla aboneye sahip olması

- Son 15 gün içinde 4000 saat izlenme süresine ulaşmış olmak

- 18 yaşın üzerinde olmak. 18 yaşın üzerinde değilseniz AdSense hesabınız yönetimini gerçekleştirmek için bir vasinizin olması

- YouTube para kazanma ayarlarını açmış olmak gerekiyor.

YouTube'da Para Kazanma Nasıl Açılır? YouTube'da Para Kazanmak İçin Nereye Başvurulur?

YouTube'da para kazanmak için kaç abone gerekiyor ve YouTube'da para kazanmak için kaç saat izlenme gerekiyor gibi sorular cevap bulduğuna göre sırada artık kolları sıvamak için harekete geçmek kalıyor. YouTube platformunda para kazanmaya başlamanın ilk adımı hesap açmak ikinci adımı ise başvuru aşaması olacaktır. YouTube'da hesap açmak para kazanmak için elbette yeterli olmayacaktır. Yapılması gereken şey hesap açtıktan sonra ayarlardan para kazanma yolunu açık hale getirmek olacaktır. Peki YouTube'da para kazanma nasıl açılır?

- YouTube hesabı alın

- YouTube Stüdyo kısmına giriş yapıp ardından bu alanda oturum açın

- YouTube Stüdyoda oturum açtıkdan sonra İçerik bölümünü seçin

- Kazanç sağlamak istediğiniz videonun sol tarafında bulunan kutuya giriş yaparak para kazanma yazısını etkinleştir bölümünü tıklayarak aktif hale getirin.

Bu süreçleri takip ederek uyguladığınızda YouTube'da para kazanma şartlarından çoğunu gerçekleştirişmiş olacaksınız.

Peki YouTube'dan para kazanmak için nereye başvurulur?

YouTube hesabı açtıktan ve YouTube'da para kazanma nasıl açılır sorusuna cevap bulduktan sonra sırada başvuru süreci yer alıyor. Dijital platformda para kazanmayı düşleyenlerin aklına takılan bir sorun da YouTube'da para kazanmak için nereye başvurulurun cevabı olsa gerek. YouTube platformunu gelir kapısına dönüştürmeyi amaçlıyorsanız bahsettiğimiz adımları gerçekleştirdikten sonra son olarak başvuru yapmanız gerekecek. YouTube İş Ortağı Programı'na başvuru yaptıktan sonra başvurunun kabul edilmesini beklemek gerekiyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra gerekli şartları yerine getirip içerik üretmeye ve böylelikle kazanç sağlamaya başlayabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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