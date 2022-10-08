Yüksek yargıda unutulan "12 yıl" düzenlemesi 0:00 / 0:00

Anayasa Mahkemesi’nin Sayıştay kökenli üyesi Hicabi Dursun’un 12 yıllık görev süresi 11 Ekim’de sona eriyor. Ancak; henüz 57 yaşında olan Dursun’u büyük bir belirsizlik bekliyor. Çünkü; 2010’da yapılan Anayasa değişikliği ile 12 yıllık sürenin sonunda üyelerin akıbetinin ne olacağının yasa ile düzenleneceği hüküm altına alındı. Ancak; o düzenleme aradan geçen 12 yıla rağmen yapılmadı.

AYM’nin Sayıştay kökenli üyesi Hicabi Dursun’un 11 Ekim’de 12 yıllık görev süresi sona eriyor. Meclis’te bu nedenle Dursun’un yerine gelecek isim için seçim yapıldı. Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sayıştay Genel Kurulu’nca gösterilen üç isim arasından AYM üyeliğine seçildi. İnce, 17 Ekim’de yemin ederek, göreve başlayacak.

12 YILLIK İLK İSİM

Ancak bu süreci İnce’nin gelmesi kadar ilginç kılan bir gelişme daha buluyor. O da görev süresi dolan Hicabi Dursun’un akıbeti. Dursun 2010 Anayasa değişikliği sonrası yüksek mahkemeye atanan ve görev süresi 12 yıl ile sınırlandırılan ve bu süreyi ilk tamamlayan isim konumunda bulunuyor. Ancak; henüz 57 yaşında bulunan Hicabi Dursun yaş haddi dolayısıyla emeklilik hakkı elde edemiyor. Peki Dursun ile bundan sonra 12 yıl görev süresi dolacak isimlerin durumları ne olacak?

2010’DA 12 YIL SINIRI GETİRİLDİ

2010’da yapılan Anayasa değişikliği ile üyelerin görev süreleri 12 yıl ile sınırlandırılırken, tekrar seçilemeyecekleri hüküm altına alındı. Süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işlemlerinin ise kanunla düzenleneceği ifade edildi. Anayasa’nın “Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi” başlıklı 147. Maddesinde; “Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir” hükümlerine yer verildi.

YASAL DÜZENLEME UNUTULDU

Söz konusu yasal düzenleme Anayasa değişikliğinin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen yapılmadı. Yani; AYM üyelerinin 12 yıllık görev sürelerinin sonunda hangi görevde çalışacaklarına dair bir düzenleme yapılmadı. Bu sorunla ilk karşılaşan üye de Hicabi Dursun oldu. Dursun, kısa bir süre içerisinde yasal düzenleme yapılmazsa; 12 Ekim sabahında görevsiz kalacak. Konu mahkeme yetkililerince yasama temsilcilerine iletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a da konuya ilişkin bilgi verildiği öğrenildi.

YASAL DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Tüm bu gelişmeler sonrası yakın zamanda Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi beklenen bir teklifin içerisine bu konunun eklenmesi yönünde irade ortaya çıktığı öğrenildi. Hakim görüşün ise AYM üyelerinin görev sürelerinin sonunda eski kurumlarına dönmeleri yönünde olduğu belirtiliyor. Bu durumda, Dursun yasal düzenleme yapılması halinde 12 yıl önce görev yaptığı Sayıştay’a yeniden dönecek. Ve yaş haddinden emekliliğe hak kazanana kadar orada çalışacak.

Fotoğraf: AA / Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan (sağ 2), Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya (sol 2), Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun (sağda) ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş (solda).