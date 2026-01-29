Yüksekova'da 63 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüsün taban kısmına gizlenmiş 63 kilogram 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı
Hakkari Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
AA'nın haberine göre; bu kapsamda ilçede bir minibüste arama yapan ekipler, taban kısmına gizlenmiş 36 parça halinde 63 kilogram 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.