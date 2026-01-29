Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Yüksekova'da 63 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Yüksekova'da 63 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüsün taban kısmına gizlenmiş 63 kilogram 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 00:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:27
        Minibüste 63 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        AA'nın haberine göre; bu kapsamda ilçede bir minibüste arama yapan ekipler, taban kısmına gizlenmiş 36 parça halinde 63 kilogram 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye ...
