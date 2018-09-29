Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, 1 ay önce düzenlenen operasyonda, sağ olarak yakalanan PKK'lı teröristin jandarmada verdiği ifadeler doğrultusunda, jandarma ve polis ekipleri belirlenen adreslere ortak operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİK: TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR

AA'nın haberine göre Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"29 Ağustos'ta Yüksekova ilçesi Yürekli köyünde sağ ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarının verdiği ifadeler ve İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğindeki arşiv kayıtlarına binaen yapılan soruşturma neticesinde Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek icra edilen operasyon sonucu yakalanan 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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