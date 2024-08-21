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        Haberler Gündem Güncel Yüksekova'da yaylada "berivan" halayı | Son dakika haberleri

        Yüksekova'da yaz aylarında çıkılan yaylada "berivan" halayı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İnanlı köyünde yaşayan ve "berivan" olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar, her sabah kamyonetle geldikleri yaylada 2 bin küçükbaşın süt sağımını yapıyor. Berivanların, yayladaki süt sağımı sonrası çektiği halaylar ise renkli görüntülere sahne oluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:54
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki İnanlı köyünde yaşayan besicilerin yaz ayları ile yayla hayatı başlıyor. Köyde oturan ve "berivan" olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınların, süt sağımı sonrası çektiği halaylar ise renkli görüntülere sahne oluyor.

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        Yüksekova ilçesinin İnanlı köyünde yaşayan 30’ya yakın ‘berivan’ olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadın, yaz aylarıyla küçükbaşlarını sağmak için 10 kilometre uzaklıktaki Beyaztaş Yaylası'na gidiyor.

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        Yayla yolunun yapılmasının ardından her sabah kamyonetle yaylaya ulaşan kadınlar, havaların ısınmasıyla yaylaya götürdükleri 2 bin küçükbaşın süt sağımını yapıyor.

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        Mahallenin erkekleri de tarlalarda çalışıp, kış ayları için hazırlık yapıyor

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        Kadınlar sütleri bidonlara doldurup köye getiriyor ve sütten ürettikleri peynir, yoğurt ve tereyağını satarak geçimlerini sağlıyor.

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        Yaz aylarında annesine yardım etmek için yaylaya giden Nesrin Şeker (20), mayıs ayında yaylaya gitmeye başladıklarını ve ekim ayına kadar bunun devam ettiğini söyledi.

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        Yaylada kızgın güneşin altında saatlerce küçükbaşların sağımını yaptıklarını anlatan Nesrin Şeker, kadınların bu süreci daha eğlenceli hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

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        Yaylada sağım işi bittikten sonra elde ettikleri sütleri bidonlara doldurup araca bıraktıklarını belirten Nesrin Şeker, "Şu an sağımın yaptığımız sütlerin peynir dönemi başladı. Kimi kışlık için peynir, yoğurt yapıyor. Kimileri de sütleri satarak, evine katkıda bulunuyor. Bu işlerimizi bitirdikten sonra yorgun halimizle bile olsa yarım saat şarkılar söyleyip, halaylarımızı çektikten sonra yayladan dönüyoruz. Biz bu yorucu günü halay çekerek eğlenceli hale getirip günün stresinden kurtuluyoruz" dedi.

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        #yerel haberler
        #Hakkari
        #Yüksekova
        #berivan
        #süt sağımı
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