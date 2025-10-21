Yüksekova nerede? Yüksekova hangi şehirde, ilde, bölgede?
Doğu Anadolu'nun en yüksek yerleşimlerinden biri olan Yüksekova, özellikle dağlarla çevrili doğal güzellikleri ile öne çıkar. Tarih ve doğa meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen bir ilçedir. Bu nedenle son dönemlerde birçok kişi burayı gezilecekler listesine severek ekler. Peki Yüksekova nerede? İşte detaylar…
Yüksekova, Hakkâri iline bağlı bir ilçedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, ülkemizin doğusunda konumlanır. Irak ve İran sınırına yakınlığıyla bilinir. Yüksek rakımı ve dağlık arazi yapısı ile ayrışmıştır. Özellikle doğal güzellikleri, hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile anılır. Camileri, taş köprüleri, geleneksel taş evleriyle bulunduğu bölgenin kültürünü başarıyla yansıtır.
Yüksekova nerede? İlçe, Türkiye’nin doğusunda, Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır. Bulunduğu bölge, dağlarla çevrili bir vadide kuruludur ve doğal güzellikleriyle tanınır.
YÜKSEKOVA HANGİ ŞEHİRDE?
Yüksekova hangi şehirde yer alan bir ilçe? Hakkari il merkezine yaklaşık olarak 100 km uzaklıkta olan Yüksekova, bu şehrin bir ilçesidir. Ayrıca Yüksekova ilçesinin Irak ve İran sınırına da oldukça yakın olduğu bilgisi vardır.
YÜKSEKOVA HANGİ İLDE?
Yüksekova hangi ilde? Türkiye Hakkari iline bağlı bir ilçedir. Hakkari şehrinin kuzeydoğusunda konumlanmıştır. Bu ilde yüksek rakımıyla ve dağlık görüntüsüyle anılır.
YÜKSEKOVA HANGİ BÖLGEDE?
Yüksekova hangi bölgede yer alan bir ilçe? Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarında konumlanan Yüksekova, sert iklimi ve yüksek dağlarıyla göze çarpar. Ayrıca Yüksekova için zorlu arazi yapısı olduğunu da söylemek yerindedir. Bu anlamda bulunduğu bölgenin özelliklerini doğrudan taşır.
YÜKSEKOVA KONUMU NEDİR?
Yüksekova konumu nedir? Hakkari il merkezine yakın olan ilçenin konum bilgileri şöyledir;
