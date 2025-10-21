Yüksekova nerede? Yüksekova hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yüksekova, Hakkâri iline bağlı bir ilçedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, ülkemizin doğusunda konumlanır. Irak ve İran sınırına yakınlığıyla bilinir. Yüksek rakımı ve dağlık arazi yapısı ile ayrışmıştır. Özellikle doğal güzellikleri, hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile anılır. Camileri, taş köprüleri, geleneksel taş evleriyle bulunduğu bölgenin kültürünü başarıyla yansıtır.

YÜKSEKOVA NEREDE?

Yüksekova nerede? İlçe, Türkiye’nin doğusunda, Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır. Bulunduğu bölge, dağlarla çevrili bir vadide kuruludur ve doğal güzellikleriyle tanınır.

YÜKSEKOVA HANGİ ŞEHİRDE?

Yüksekova hangi şehirde yer alan bir ilçe? Hakkari il merkezine yaklaşık olarak 100 km uzaklıkta olan Yüksekova, bu şehrin bir ilçesidir. Ayrıca Yüksekova ilçesinin Irak ve İran sınırına da oldukça yakın olduğu bilgisi vardır.

YÜKSEKOVA HANGİ İLDE?