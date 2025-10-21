Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Yüksekova nerede? Yüksekova hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Yüksekova nerede? Yüksekova hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Doğu Anadolu'nun en yüksek yerleşimlerinden biri olan Yüksekova, özellikle dağlarla çevrili doğal güzellikleri ile öne çıkar. Tarih ve doğa meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen bir ilçedir. Bu nedenle son dönemlerde birçok kişi burayı gezilecekler listesine severek ekler. Peki Yüksekova nerede? İşte detaylar…

        Giriş: 21.10.2025 - 16:54 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:54
        Yüksekova nerede?
        Yüksekova, Hakkâri iline bağlı bir ilçedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, ülkemizin doğusunda konumlanır. Irak ve İran sınırına yakınlığıyla bilinir. Yüksek rakımı ve dağlık arazi yapısı ile ayrışmıştır. Özellikle doğal güzellikleri, hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile anılır. Camileri, taş köprüleri, geleneksel taş evleriyle bulunduğu bölgenin kültürünü başarıyla yansıtır.

        YÜKSEKOVA NEREDE?

        Yüksekova nerede? İlçe, Türkiye’nin doğusunda, Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır. Bulunduğu bölge, dağlarla çevrili bir vadide kuruludur ve doğal güzellikleriyle tanınır.

        YÜKSEKOVA HANGİ ŞEHİRDE?

        Yüksekova hangi şehirde yer alan bir ilçe? Hakkari il merkezine yaklaşık olarak 100 km uzaklıkta olan Yüksekova, bu şehrin bir ilçesidir. Ayrıca Yüksekova ilçesinin Irak ve İran sınırına da oldukça yakın olduğu bilgisi vardır.

        YÜKSEKOVA HANGİ İLDE?

        Yüksekova hangi ilde? Türkiye Hakkari iline bağlı bir ilçedir. Hakkari şehrinin kuzeydoğusunda konumlanmıştır. Bu ilde yüksek rakımıyla ve dağlık görüntüsüyle anılır.

        YÜKSEKOVA HANGİ BÖLGEDE?

        Yüksekova hangi bölgede yer alan bir ilçe? Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarında konumlanan Yüksekova, sert iklimi ve yüksek dağlarıyla göze çarpar. Ayrıca Yüksekova için zorlu arazi yapısı olduğunu da söylemek yerindedir. Bu anlamda bulunduğu bölgenin özelliklerini doğrudan taşır.

        YÜKSEKOVA KONUMU NEDİR?

        Yüksekova konumu nedir? Hakkari il merkezine yakın olan ilçenin konum bilgileri şöyledir;

        • İlçe, Hakkâri il merkezinin kuzeydoğusundadır.
        • İran ve Irak sınırına yakın bir konumdadır.
        • İlçenin rakımı yaklaşık 1.950 metredir.

        YÜKSEKOVA HAKKINDA BİLGİLER

        • Yüksek rakımı ve dağlık bölgeleriyle anılan bir ilçemizdir.
        • Dağlar, vadiler ve akarsularla çevrilidir.
        • Doğa yürüyüşü ve dağcılık için uygundur.
        • İlçe yüksek rakımda bulunduğu için kışlar uzun ve soğuk, yazlar kısa ve serindir.
        • Tarım, hayvancılık ve sınır ticareti Yüksekova ekonomisinin temelini oluşturur.
        • İlçede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapıları ile tarihi köprüler mevcuttur.
        • Çeşitli etnik ve kültürel grupların bir arada yaşadığı bir bölgedir.
        • Yüksekova, bünyesinde zengin bir kültürel dokuyu barındırır.
        • İlçeye karayolu ile rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.
        • Hakkâri şehir merkezi ve sınır kapıları üzerinden erişim de oldukça mümkündür.
        • Buradaki ilk yerleşimin milattan önce 9000’lere kadar uzandığı bilgisi vardır.
        • Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir.
        • İlçenin eski isminin “Gever” olduğu bilgisi vardır.
        • Toprakları tarım için elverişlidir.
        • Milattan önce Urartular’ın egemenliği altına da girmiştir.

        YÜKSEKOVA’DA GEZİLECEK YERLER

        • Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı
        • Uludoruk Tepesi
        • Orşe Şelalesi
        • Cilo Buzulları
        • Sümbül Dağı
        • Kelat Kilisesi Kalıntıları
        • Yüksekova Mor Dağı
        • Kasran Şeh Hasan
        • Cilo Dağı

        HAKKARİ GEZİLECEK YERLER

        • Hakkari Kilim Müzesi
        • Cennet Cehennem Vadileri
        • Mergan Vadisi
        • Şemdinli Taş Köprü
        • Nasturi Kilisesi
        • Meydan Medresesi
        • Merga Bütan Kayak Merkezi
        • Uludoruk
        • Mar Şalita Manastırı
        • Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı
        • Kelat Sarayı
        • Mar Abşido Manastırı
        • Kayme Sarayı
        • Barçelan Yaylası
        • Kavalköy Şelalesi

        HAKKARİYE’YE GİTMİŞKEN GÖRMENİZ GEREKEN YERLER

        • Zap Vadisi
        • Sat Dağı
        • Seyithan Gölü
        • Çukurca Emir Şaban Camii
        • Zeynel Bey Medresesi
        • Durankaya Yaylası
        • Galan Yaylası
        • Sümbül Dağı
        • Antik Kaya Resimleri
        • Mor Dağı
        • Koç Heykeli
        • Urartu Mezarlığı
        • Ore Şelalesi
        • Dev Evleri
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
