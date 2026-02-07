Habertürk
        Yüksel Yıldırım: Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yüksel Yıldırım: Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-0 yenildikleri Trabzonspor maçının ardından, "Bugün gördüm ki bazı futbolcular doymuş artık. Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:42 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:42
        "Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar"
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 yenilen Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Ben gerçekten üzgünüm. Samsunspor taraftarından özür diliyorum. Hak etmedik. Gerekeni de yapacağım." dedi.

        Yüksel Yıldırım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "TRABZONSPOR HAKLI BİR GALİBİYET ALDI"

        Üzgün olduklarını belirten Yıldırım, "Kulübüm adına özür diliyorum. Onları (taraftarı) üzdük bugün. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Aslında maç öncesi umutluyduk. Puan veya puanlar alacağız diye kendimizi inandırmıştık ama maalesef takım bugün galibiyeti hiç hak etmedi. Bırak puan almayı da hak etmedi. Bizi inanılmaz üzdü. Trabzonspor daha istekliydi, daha arzuluydu. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Nitekim de çok net bir galibiyet aldılar. Ben buradan Trabzonspor Kulübünü tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet." diye konuştu.

        Trabzonspor Kulübü yöneticileriyle yemekte bir araya geldiklerini aktaran Yıldırım, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ı da tebrik etti.

        "SAMSUNSPOR'DA OYNAMAYI HAK ETMİYORLAR"

        Sakatlığı bulunan oyuncuları olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Zaten bizim hedefimiz beşincilikti, gidişat onu gösteriyordu. Samsunspor artık beşinciliği zorlayacak sezon sonuna kadar ama bu sene biraz zor bir sezon olacak. Çünkü biz artık hedef büyütmüştük. İnşallah iyi bir yapılanma yapacağız. Çünkü bugün gördüm ki bazı futbolcular doymuş artık. Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla da sezon sonunda yolları ayıracağız. Görünen o. Çünkü benim gerçekten Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.

        "HOCAYLA KONUŞACAĞIM"

        Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Hocayla da konuşacağım. Yani bu gidişatı düzeltecek, başka çaresi yok. Sezon sonuna kadar kimsenin bizi üzme hakkı yok. Bu Samsun taraftarını üzme hakkı yok. Çok üzgünüm gerçekten. 12 günde 6 ülkeyi ziyaret ettim. Dün gece geldim. Bugün ayağımda biraz ağrı var. Döndüm geldim. İyi bir maç olacak diye ama oyuncular bana bunu hissettirmedi. Onlar hissettirmiyorsa açık söyleyeyim demek ki bazı şeyleri yapmamız lazım artık. Çünkü oyuncular Samsun'da doymuş. Şimdi tıkır tıkır paralar ödeniyor, primler ödeniyor, her şey ödeniyor. Aç olmuyorlar. Ben gerçekten üzgünüm. Samsunspor taraftarından özür diliyorum. Hak etmedik. Gerekeni de yapacağım."

        KONFERANS LİGİ

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda da Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla karşılaşacaklarını hatırlatan Yıldırım, zorlu bir sürece girdiklerini dile getirdi.

        Ara transfer döneminde istenilen mevkilere oyuncu aldıklarını kaydeden Yıldırım, "Son 3 günde çok hızlı bir şekilde Elayis Tavsan'ı Türk vatandaşı yaptık. Buradan İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Türk vatandaşlığı için bize inanılmaz bir destekte bulundu. Yer açıldı ama hocamız transferi pek düşünmediğini ancak çok çok iyi bir oyuncu olursa 'Alın' dedi. Çok çok iyi bir oyuncu bulamadık. Zorlu bir döneme giriyoruz ama ben takıma inanıyorum. Hoca gerekeni yapacaktır. Samsunspor bundan sonra artık hedefi olan, iyi yapılanmış bir kulüp olacak." değerlendirmesinde bulundu.

