Yüksel Yıldırım: Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 yenilen Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Ben gerçekten üzgünüm. Samsunspor taraftarından özür diliyorum. Hak etmedik. Gerekeni de yapacağım." dedi.

Yüksel Yıldırım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR HAKLI BİR GALİBİYET ALDI" Üzgün olduklarını belirten Yıldırım, "Kulübüm adına özür diliyorum. Onları (taraftarı) üzdük bugün. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Aslında maç öncesi umutluyduk. Puan veya puanlar alacağız diye kendimizi inandırmıştık ama maalesef takım bugün galibiyeti hiç hak etmedi. Bırak puan almayı da hak etmedi. Bizi inanılmaz üzdü. Trabzonspor daha istekliydi, daha arzuluydu. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Nitekim de çok net bir galibiyet aldılar. Ben buradan Trabzonspor Kulübünü tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet." diye konuştu. REKLAM Trabzonspor Kulübü yöneticileriyle yemekte bir araya geldiklerini aktaran Yıldırım, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ı da tebrik etti.

"SAMSUNSPOR'DA OYNAMAYI HAK ETMİYORLAR" Sakatlığı bulunan oyuncuları olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Zaten bizim hedefimiz beşincilikti, gidişat onu gösteriyordu. Samsunspor artık beşinciliği zorlayacak sezon sonuna kadar ama bu sene biraz zor bir sezon olacak. Çünkü biz artık hedef büyütmüştük. İnşallah iyi bir yapılanma yapacağız. Çünkü bugün gördüm ki bazı futbolcular doymuş artık. Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla da sezon sonunda yolları ayıracağız. Görünen o. Çünkü benim gerçekten Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.