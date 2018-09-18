SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yulaf
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Yulafın faydaları nelerdir? Yulaf ile nasıl kilo verilir?

Çok lezzetli, hazırlanması kolay ve vücudumuzun gün içinde ihtiyaç duyacağı pek çok besin maddesine sahip yulaf bol miktarda besleyicidir. Beslenme içeriğinde, günlük alımını karşılamak için yeterli miktarda manganez, folat, çinko, demir, bakır, fosfor, magnezyum, A vitamini, B1 vitamini ve B5 içerir. Yulafın vücut için ne kadar faydalı olduğunu gelin birlikte öğrenelim… İşte yulafın faydalarından bazıları…

18.09.2018 - 01:04 | Güncelleme:

Yulaflar sadece mükemmel bir kahvaltı ziyafeti değil, aynı zamanda bizi sağlıklı tutmak için ideal bir besindir. Sağlıklı beslenme programlarında ve diyet listelerinde her zaman kendine yer bulan yulaf, vücut sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yulafın sağlık için faydalarınından bazıları şunlardır:

YULAFIN FAYDALARI

Kolesterol seviyesini düşürebilir

Yulaf Beta-glukan içerir. Çalışmalar, beta-glukanın kötü kolesterolü azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Beta-glukan, karaciğerden atılan kolesterol açısından zengin safra miktarını arttırmak suretiyle çalışır, böylece kan damarlarını tıkayabilen kolesterol miktarını azaltır.

 

Yulaf kan şekerini kontrol eder

Yulafın başka bir inanılmaz kapasitesi de kan şekeri seviyesini kontrol edebilmesidir. Şeker emilimini kan dolaşımına geciktiren bileşik beta-glukan ile çalışır. Böylece, kan içindeki şeker seviyesini düşürür.

Yulaf kilo vermenize yardımcı olur

Yulaf, uzun süreler boyunca kendinizi tam olarak hissettirir. Beta-glukan, beyninizin dolu olduğunuzu gösteren hormon üretimini teşvik eder. Böylece, kilo almanıza yol açabilecek daha fazla yiyecek yemeyeceksiniz.

Yulaf cilt bakımında yardımcı olur

Eğer donuk ve kuru bir cilde sahipseniz, yulaf cildinizi iyileştirmede yardımcı olabilir. Yulafın doğrudan cilde uygulanması, kuruluk, kaşıntı ve kızarıklık belirtilerini azaltarak cildin pürüzsüz ve sağlıklı olmasını sağlar. Özellikle akne tedavisinde oldukça etkili sonuçlar veren yulaf, süt ile 10 dakika pişirildikten sonra ılık olarak cilde uygulandığında akne ve sivilce oluşumunu ortadan kaldırmaya da yardımcı olacaktır.

Kardiyovasküler riski azaltır

Yulaf, serbest radikalleri yok eden ve kalp arterlerinin sertleşmesine katkıda bulunan oksidatif stresle mücadele eden antioksidanlara sahiptir. Aynı zamanda sağlıklı bir kalbi destekleyen ve iskemik kalp hasarını önleyen lignanlar ve beta-glukanlar içerir.

Yulaf bağışıklığı artırmaya yardımcı olur

Yulafta bulunan beta-glukan, vücudumuzdaki enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olur. Aynı zamanda selenyum ve çinko içerir, bunlar enfeksiyonlardan koruyan ve vücudunuzun bağışıklığını ucun üstünde tutan önemli besinlerdir.

Kabızlık giderir

Yulaf birincil lif kaynağıdır. Suyu emmeye yardımcı olan ve böylece bağırsağın pürüzsüz ve kolay bir şekilde dışkı geçişi için hareket etmesini sağlayan çözünmez lif içerir. Aynı zamanda şişkinlik, gaz ve ishali engeller.

Enerji takviyesinde yardımcı olur

Lif kaynağı olan yulaf, aynı zamanda oldukça iyi bir karbonhidrat, protein, B vitaminleri ve enerji kaynağıdır. Özellikle kış aylarında yulaf ezmesi tüketmek güne zinde ve enerjik başlamak için iyi bir yoldur. ezmesi tüketerek başlamak sizin için oldukça iyi bir enerji kaynağı olacaktır.

Yulaf hemoglobin oluşumunda yardımcı

Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir proteindir. Yulafın her porsiyonunda hemoglobin oluşumunda önemli olan demir bulunur. Kandaki düşük hemoglobin bazı sağlık sorunlarına neden olabilir.

İyi görüş sağlar

Yulaf gözlerimizi iyi durumda tutmak için gerekli olan A vitamini içerir. A vitamini, kemik oluşumu, bağışıklık ve görme için hayati öneme sahip olan antioksidan bileşiğinden oluşur. Gözlerimizin korneaları, virüslerin ve bakterilerin gözlerimizi etkilemesini engelleyen A vitamini ile korunmaktadır. Kuru gözlerin tedavisinde yardımcı olabilir ve bir çalışmaya göre görme kaybına neden olabilecek maküler dejenerasyonun azaltılmasında rol oynar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X