Yulaflar sadece mükemmel bir kahvaltı ziyafeti değil, aynı zamanda bizi sağlıklı tutmak için ideal bir besindir. Sağlıklı beslenme programlarında ve diyet listelerinde her zaman kendine yer bulan yulaf, vücut sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yulafın sağlık için faydalarınından bazıları şunlardır:

YULAFIN FAYDALARI

Kolesterol seviyesini düşürebilir

Yulaf Beta-glukan içerir. Çalışmalar, beta-glukanın kötü kolesterolü azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Beta-glukan, karaciğerden atılan kolesterol açısından zengin safra miktarını arttırmak suretiyle çalışır, böylece kan damarlarını tıkayabilen kolesterol miktarını azaltır.

Yulaf kan şekerini kontrol eder

Yulafın başka bir inanılmaz kapasitesi de kan şekeri seviyesini kontrol edebilmesidir. Şeker emilimini kan dolaşımına geciktiren bileşik beta-glukan ile çalışır. Böylece, kan içindeki şeker seviyesini düşürür.

Yulaf kilo vermenize yardımcı olur

Yulaf, uzun süreler boyunca kendinizi tam olarak hissettirir. Beta-glukan, beyninizin dolu olduğunuzu gösteren hormon üretimini teşvik eder. Böylece, kilo almanıza yol açabilecek daha fazla yiyecek yemeyeceksiniz.

Yulaf cilt bakımında yardımcı olur

Eğer donuk ve kuru bir cilde sahipseniz, yulaf cildinizi iyileştirmede yardımcı olabilir. Yulafın doğrudan cilde uygulanması, kuruluk, kaşıntı ve kızarıklık belirtilerini azaltarak cildin pürüzsüz ve sağlıklı olmasını sağlar. Özellikle akne tedavisinde oldukça etkili sonuçlar veren yulaf, süt ile 10 dakika pişirildikten sonra ılık olarak cilde uygulandığında akne ve sivilce oluşumunu ortadan kaldırmaya da yardımcı olacaktır.

Kardiyovasküler riski azaltır

Yulaf, serbest radikalleri yok eden ve kalp arterlerinin sertleşmesine katkıda bulunan oksidatif stresle mücadele eden antioksidanlara sahiptir. Aynı zamanda sağlıklı bir kalbi destekleyen ve iskemik kalp hasarını önleyen lignanlar ve beta-glukanlar içerir.

Yulaf bağışıklığı artırmaya yardımcı olur

Yulafta bulunan beta-glukan, vücudumuzdaki enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olur. Aynı zamanda selenyum ve çinko içerir, bunlar enfeksiyonlardan koruyan ve vücudunuzun bağışıklığını ucun üstünde tutan önemli besinlerdir.

Kabızlık giderir

Yulaf birincil lif kaynağıdır. Suyu emmeye yardımcı olan ve böylece bağırsağın pürüzsüz ve kolay bir şekilde dışkı geçişi için hareket etmesini sağlayan çözünmez lif içerir. Aynı zamanda şişkinlik, gaz ve ishali engeller.

Enerji takviyesinde yardımcı olur

Lif kaynağı olan yulaf, aynı zamanda oldukça iyi bir karbonhidrat, protein, B vitaminleri ve enerji kaynağıdır. Özellikle kış aylarında yulaf ezmesi tüketmek güne zinde ve enerjik başlamak için iyi bir yoldur. ezmesi tüketerek başlamak sizin için oldukça iyi bir enerji kaynağı olacaktır.

Yulaf hemoglobin oluşumunda yardımcı

Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir proteindir. Yulafın her porsiyonunda hemoglobin oluşumunda önemli olan demir bulunur. Kandaki düşük hemoglobin bazı sağlık sorunlarına neden olabilir.

İyi görüş sağlar

Yulaf gözlerimizi iyi durumda tutmak için gerekli olan A vitamini içerir. A vitamini, kemik oluşumu, bağışıklık ve görme için hayati öneme sahip olan antioksidan bileşiğinden oluşur. Gözlerimizin korneaları, virüslerin ve bakterilerin gözlerimizi etkilemesini engelleyen A vitamini ile korunmaktadır. Kuru gözlerin tedavisinde yardımcı olabilir ve bir çalışmaya göre görme kaybına neden olabilecek maküler dejenerasyonun azaltılmasında rol oynar.

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