Yunan Bakan: Türkiye çok başarılı oldu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara'nın bölgedeki dış politikasını son derece başarılı bulduğunu vurgulayarak ABD'den Türkiye ve İsrail arasında tercihini yapmasını istedi.

ABD'nin Washington kentinde düzenlenen "Delphi Ekonomi Forumu'na katılan Dendias, bir panelde konuşma yaparak soruları yanıtladı.

Panelde moderatörün, Türkiye'nin Suriye, Lübnan, Gazze ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde ciddi başarılar kazandığı, ABD ve İran arasındaki muhtemel bir savaştan Türkiye'nin kazançlı çıkacağı, bunun İsrail ve Yunanistan'ın aleyhine olacağı şeklinde yorumlarda bulunması üzerine Dendias, "Türkiye'nin son yıllarda son derece başarılı olduğu konusunda seninle tamamen hemfikirim. Türklerin bazı başarılarını saydınız. Libya'yı da bunlara eklemek istiyorum." dedi.

Dendias, Türkiye'nin Libya'nın batısında askeri varlık gösterdiğini ve ülkenin doğusundaki yönetimle yeni bir anlayış geliştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin başta Sahra Altı Afrika olmak üzere, Afrika'da da mevcudiyet gösterdiğine işaret eden Dendias, "Dışişleri Bakanı iken Afrika'yı geziyordum. Her yerde net bir Türk varlığı mevcuttu. İki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rastladım. Dolayısıyla Türkiye son derece başarılı oldu. Güney Kafkasya'da da aynı şekilde başarılı oldu." diye konuştu.