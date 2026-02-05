Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunan Bakan: Türkiye çok başarılı oldu | Dış Haberler

        Yunan Bakan: Türkiye çok başarılı oldu

        Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, katıldığı panelde, moderatörün Türkiye'nin dış politikadaki başarılarına değinmesi üzerine, "Türkiye'nin son yıllarda son derece başarılı olduğu konusunda seninle tamamen hemfikirim. Türklerin bazı başarılarını saydınız. Libya'yı da bunlara eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:14 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunan Bakan: Türkiye çok başarılı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara'nın bölgedeki dış politikasını son derece başarılı bulduğunu vurgulayarak ABD'den Türkiye ve İsrail arasında tercihini yapmasını istedi.

        ABD'nin Washington kentinde düzenlenen "Delphi Ekonomi Forumu'na katılan Dendias, bir panelde konuşma yaparak soruları yanıtladı.

        Panelde moderatörün, Türkiye'nin Suriye, Lübnan, Gazze ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde ciddi başarılar kazandığı, ABD ve İran arasındaki muhtemel bir savaştan Türkiye'nin kazançlı çıkacağı, bunun İsrail ve Yunanistan'ın aleyhine olacağı şeklinde yorumlarda bulunması üzerine Dendias, "Türkiye'nin son yıllarda son derece başarılı olduğu konusunda seninle tamamen hemfikirim. Türklerin bazı başarılarını saydınız. Libya'yı da bunlara eklemek istiyorum." dedi.

        REKLAM

        Dendias, Türkiye'nin Libya'nın batısında askeri varlık gösterdiğini ve ülkenin doğusundaki yönetimle yeni bir anlayış geliştirdiğini ifade etti.

        Türkiye'nin başta Sahra Altı Afrika olmak üzere, Afrika'da da mevcudiyet gösterdiğine işaret eden Dendias, "Dışişleri Bakanı iken Afrika'yı geziyordum. Her yerde net bir Türk varlığı mevcuttu. İki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rastladım. Dolayısıyla Türkiye son derece başarılı oldu. Güney Kafkasya'da da aynı şekilde başarılı oldu." diye konuştu.

        ABD'nin Türkiye ve İsrail arasında tercih yapmasını isteyen Dendias, "Amerikalılardan geleceğin resmini yapmalarını isteyelim; kendi çıkarlarına göre 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir Doğu Akdeniz ve Orta Doğu isterler. Sonra Ankara'ya gidip aynı soruyu, 10-20 yıl sonra nasıl bir bölge görmek istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorsunlar. Bu resimler ne kadar benzer olabilir? Bence benzer değil tamamen farklı olurlar. O halde ABD'ye cevabım şudur: Ne istiyorsunuz? İsrail bakışı mı Türk bakışı mı çıkarlarınıza uygun? Kendi çıkarlarınıza uygun davranın." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Dendias, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostluğuna değinirken de Trump'ın Erdoğan'ı "Batı'nın değerleri, bakışı ve çıkarlarına" davet etmesi, tersinin olmaması gerektiğini savundu.

        Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hemen her konuşmasında değindiği eleştiri ve suçlamalarını da sürdüren Dendias, "mavi vatan" idealinden vazgeçilmesi gerektiğini öne sürdü.

        ​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir- Çeşme'de sağanak; yollar göle döndü

        İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"