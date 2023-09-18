Itoudis, Yunanistan başantrenörlüğünden ayrıldığı duyuruldu
Fenerbahçe Beko'nun 53 yaşındaki tecrübeli başantrenör 2024'de Olimpiyat Elemeleri öncesinde Yunanistan Milli Takımı başantrenörlük görevinden karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklandı.
53 yaşındaki tecrübeli başantrenör 2024’de Olimpiyat Elemeleri öncesinde Yunanistan Milli Takımı başantrenörlük görevinden karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklandı.
Yunanistan Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada birinci önceliği milli takım olan bir koçun zorunlu hale geldiği ifade edilirken, Itoudis’in Fenerbahçe Beko’daki göreviyle eş zamanlı başantrenörlük yaptığına vurgu yapıldı.
Karşılıklı istişare sonrasında yolların ayrıma kararı alındığı duyuruldu. Yunanistan Basketbol Federasyonu, Itoudis’e milli takıma hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.