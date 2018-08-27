'Yunanistan'a kaçan darbeci askerler kayıp' iddiası!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan iki eski SAT komandosunun kayıp olduğu iddia edildi. Darbeci Halit Çetin ve Fatih Arık'ın avukatı Stavroula Tomara, müvekkillerinin Türkiye'de olmasından endişe ettiğini söyledi.

Bir Yunan televizyon kanalına konuşan Stavroula Tomara, gözaltı süresinin bittiği 20 Ağustos'tan bu yana kayıp olduğunu ve 'tutuklu değişimi' yoluyla Türkiye'ye gönderilmiş olabileceklerini belirtti.

Tomara, "Onları almaya gittim ve yoklardı. İki komandonun artık Yunanistan'da olduklarından ciddi şüphe duyuyorum. Üçüncü bir ülkeye de gitmiş olabilirler, Türkiye'ye sınır dışı edilmiş de olabilirler. Hiç kimsenin müvekkillerimi gizli bir yere sevk etme yetkisi yok. Yürüyerek çıkmış olmalılardı" ifadelerini kullandı.

Tomara, müvekillerinin 15 Ağustos'ta serbest bırakılarak Yunanistan'a dönen iki Yunan askeri karşılığında Türkiye'ye gönderilmiş olabileceğine dikkat çekti.

Yunan polis sözcüsü Theodore Chronopoulos ise, Çetin ve Arık'ın serbest bırakılma talimatlarının geçtiğimiz hafta geldiğini ancak bundan önce iki darbeci askerin kendi talepleri doğrultusunda korunmaları için gizli bir yere sevk edildiğini söyledi.

Polis sözcüsü, iki darbeci askerin avukatının iddialarıyla ilgili sorulara ise yanıt vermeyi reddetti.

İki darbesi eski SAT komandosu olan Halit Çetin ve Fatih Arık, 15 Şubat 2017'de Meriç sınırından Yunanistan'a kaçmış ve 20 Şubat'ta sığınma talebinde bulunmuştu.

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