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        Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis BM 79. Genel Kurulu'nda konuştu, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi | Dış Haberler

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis BM 79. Genel Kurulu'nda konuştu, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi

        BM 79. Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de değindi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir yılda 6 kez buluştuğuna dikkati çekti. Miçotakis, "Türkiye ile ikili ilişkilerimizi iyileştirmek için yeni yollar aramaya devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:14
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        Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi
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        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi için bir fırsat penceresi bulunduğunu ve bunu değerlendirmek için cesur olunması gerektiğini kaydetti.

        Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Konuşmasında Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de değinen Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son bir yılda 6 kez buluştuğuna dikkati çekti.

        "YENİ YOLLAR ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Miçotakis, "Türkiye ile ikili ilişkilerimizi iyileştirmek için yeni yollar aramaya devam edeceğiz. İklim değişikliği ve göç gibi ortak sorunlarımızda daha fazla işbirliği imkanı bulunuyor. Olası her tür gerginliğin dindirilmesi amacıyla iletişim kanallarını açık tutuyoruz." diye konuştu.

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        İki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik sorunlarının 40 yılı aşkın süredir çözülemediğini hatırlatan Miçotakis, "Ancak bu çözümsüz kalacakları anlamına gelmez." dedi.

        Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun şekilde belirlenmesinin tüm Doğu Akdeniz'in faydasına olacağı yönündeki açıklamalarını memnuniyetle dinlediğini belirterek, "Bugün bir fırsat penceresi olduğuna inanıyorum ve bu fırsatı değerlendirmek için cesur ve bilge olmalıyız." ifadesini kullandı.

        KIBRIS SORUNU

        Kıbrıs sorunuyla ilgili, iki devletli çözümün kabul edilemez olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, BM Genel Sekreterinin çözüm müzakerelerine yönelik çabalarını desteklediğini söyledi.

        Miçotakis, "Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunu müzakere masasına gelmeye, en azından karşılıklı güven oluşturup her iki taraf için de kabul edilebilir, adil ve sürdürülebilir bir çözüm için görüşmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

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        FİLİSTİN

        Konuşmasında Filistin meselesine de değinen Miçotakis, yükselen tansiyonun bölgede genel bir savaş tehlikesi doğurduğuna dikkati çekti. Miçotakis, "Yunanistan, İran dahil tüm taraflara bugünkü yıkıcı şiddet döngüsünü sürdürmekten kaçınma, gerginliği azaltma ve gerginliği azaltma arayışlarına yapıcı bir şekilde katılma çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Miçotakis, Lübnan'da barışın mutlaka sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Yunanistan'ın 21 günlük ateşkes önerisini tamamen desteklediğini söyledi.

        Gazze'deki insani felaketin daha fazla sürdürülemeyeceğinin altını çizen Miçotakis, "Gıda, su, barınak, giyecek ve ilaca güvenli ulaşım sağlanmalı. Uluslararası insani hukuka saygı gösterilmeli." diye konuştu.

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