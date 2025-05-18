Yunanistan'da depremler nedeniyle bazı okullar yarın tatil edildi

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Eğriboz Adası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren en büyüğü 4,4 şiddetinde olan 10'un üzerinde deprem yaşandı.

Depremler nedeniyle 20 ev ve bazı yapılarda çatlaklar oluştu.

Belediye'den yapılan açıklamada, bazı yerleşimlerdeki ilk ve orta dereceli okulların hasar tespiti yapılması amacıyla yarın kapalı olacağı belirtildi.