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Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü

Yunanistan’da yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda maliyetlerini artırmasıyla 1995'ten bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı.

Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü
AA

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), nisan ayı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Yunanistan’da yıllık bazda martta yüzde 8,9 olan TÜFE, nisanda yüzde 10,2’ye çıkarak Şubat 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Böylece ülkede enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift haneye çıkmış oldu.

AB uyumlu TÜFE, nisanda yıllık bazda yüzde 8’den yüzde 9,1’e yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 122,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 88,8, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 10,9 ve konut maliyetlerinde yüzde 35,2 oldu.

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