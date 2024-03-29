Yunanistan'da hükümet muhalefetin gensoru önergesine karşı güvenoyu aldı

Tempi tren kazasının sorumlularının aydınlatılması için gerekli kanıtların hükümetin sorumluluğu çerçevesinde kasıtlı olarak yok edildiğine ilişkin Yunan basınında çıkan iddiaların ardından muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK), Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yeni Sol ve Özgürlük Seyri meclis gruplarının desteğiyle sunduğu gensoru önergesi sonucu hükümet için güvenoyu oylaması yapıldı.

Oylamada, 300 sandalyeli parlamentonun 159 milletvekili hükümete güvenoyu verdi.

Hükümeti, Yeni Demokrasinin 158 milletvekilinin yanı sıra bir bağımsız milletvekili destekledi.