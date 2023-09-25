Yunanistan'da seçimi kaybeden SYRIZA'da lider değişimi: Yeni genel başkan Stefanos Kasselakis Yunanistan'da Aleksis Çipras'ın liderliğinde 2015-2019 yılları arasında iktidarda kalan ve son seçimin ardından ana muhalefet partisi konumunda bulunan Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kasselakis oldu.

İlk turu 17 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerinde ilk ikiye kalan Kasselakis ve Efi Ahçioğlu 24 Eylül'de yapılan ikinci turda SYRIZA liderliği için yarıştı.

SYRIZA'dan sandıkların tamamı açılmadan yapılan açıklamaya göre, Kasselakis yaklaşık yüzde 10 farkla Ahçioğlu'nu liderlik yarışında geride bıraktı.

Ahçioğlu, Kasselakis'i arayarak tebrik etti.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021'de tanıştı.

Kasselakis, SYRIZA'yı 2015'te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak parlamentoya girmeye hak kazanamadı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kasselakis bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.