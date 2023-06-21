Yunan basınında çıkan, tekneden kurtulan düzensiz göçmenlerin ve teknedeki yakınlarını arayanların açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise tekne batmadan önce de teknede su ve gıda sıkıntısı yaşandığı ve bu nedenle bazı göçmenlerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.