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Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Frontex facia öncesi görüntüleri yayınladı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da yaşanan yılın en ölümcül göçmen faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Frontex, göçmen teknesinde yaşanan facia öncesi görüntüleri yayınladı

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HABERTURK.COM / AA

  • Yunanistan açıklarında göçmen teknesi faciasında Yunan sahil güvenliğinin ihmalinin bulunduğu iddiaları her geçen gün daha fazla seslendirilirken faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Frontex facia öncesi görüntüleri yayınladı

    Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex, teknenin alabora olmadan önceki görüntülerini yayınladı.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Frontex facia öncesi görüntüleri yayınladı

    BBC'nin, küresel gemi takip istihbarat sitesi MarineTrafficten alınan izleme verilerine dayanarak öne sürdüğü, teknenin yaklaşık 7 saat denizde hareketsiz beklediğine yönelik iddia, Yunan Sahil Güvenlik tarafından yalanlandı.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Frontex facia öncesi görüntüleri yayınladı

    Yunan Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada da teknenin, yakınlardaki 2 tankerden su ve gıda takviyesi almak için toplamda 4,5 saat durduğu ileri sürülerek, ikmalden sonra teknenin düşük hızla 6 deniz mili daha ilerlediği savunuldu. Açıklamada, teknenin Yunan yetkililerce tespit edilmesinin ardından toplam 30 deniz mili yol aldığı ileri sürüldü.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Frontex facia öncesi görüntüleri yayınladı

    Yunan basınında çıkan, tekneden kurtulan düzensiz göçmenlerin ve teknedeki yakınlarını arayanların açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise tekne batmadan önce de teknede su ve gıda sıkıntısı yaşandığı ve bu nedenle bazı göçmenlerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Frontex facia öncesi görüntüleri yayınladı

    YUNANİSTAN AÇIKLARINDA FACİA

    Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navari'nden 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.
  • Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Frontex facia öncesi görüntüleri yayınladı

    Sivil toplum kuruluşu Alarm Phonea göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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