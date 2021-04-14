Dendias Türkiye'ye gelecek! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Beş yıl aranın ardından iki ülke arasında istikşafi görüşmeler Ocak ayında başlamış, Mart'ta Atina'da yapılan görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın Ankara'ya bir ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

Dendias, Ankara ziyaretinden önce İstanbul'u ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

DENDIAS'IN LİBYA ZİYARETİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 12 Nisan'da Libya'nın Bingazi kentini ziyaret etti.

Dendias, ziyaret kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakan Yardımcısı Hüseyin Atiya Abdul Hafeez Al Qatrani, Bingazi Belediye Başkanı Saqr Bujwari ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh Issa ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmelerin ele alındı.

Öte yandan 6 Nisan’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Libya’nın başkenti Trablus’ta UBH Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelmişti.

LİBYA'DAN TÜRKİYE'YE ZİYARET

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

12-13 Nisan'da gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Dibeybe başkanlığında Ankara'da icra edildi.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye-Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.