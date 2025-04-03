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        Haberler Dünya Yunanistan uzun vadede 25 milyar euroluk savunma programına hazırlanıyor | Dış Haberler

        Yunanistan uzun vadede 25 milyar euroluk savunma programına hazırlanıyor

        Yunanistan'ın yeni teknolojilerin, yurt içi yatırımların ve mevcut savunma sistemlerin bakım ve onarımlarının dahil edileceği 25 milyar euroluk savunma programına hazırlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:55
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        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
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        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Parlamento'da yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın uzun vadeli savunma yatırımları ve politikası hakkında bilgi verdi.

        Miçotakis, uzun vadeli programın kaynaklarından bahsederken, bu kaynağın sadece yatırımlara ve silahlanmaya indirgenemeyeceğini belirterek, aynı zamanda, öngörülemeyen bir ritimle değişen dünyada ülkesinin güçlü ve istikrarlı kalmasına yönelik yatırımlar da olduğunu ifade etti.

        Ukrayna, Orta Doğu ve Suriye'de yaşanan krizlere dikkati çeken Miçotakis, ABD'nin de NATO'daki rolüne ilişkin değişim hazırlığı içerisinde olduğuna işaret etti.

        Miçotakis, değişen dengelerin Avrupa Birliği (AB) için başa çıkılması gereken yeni sorunlara yol açacağını belirterek, "Bu nedenle, savunma imkanlarımıza yapılacak yatırımlar, egemenliğimize, ulusal onurumuza da yapılacak yatırımlardır." dedi.

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        AB'de tartışılan savunma bütçesine ilişkin yeni yaklaşımlara da değinen Miçotakis, bu yaklaşım çerçevesinde AB ülkelerine savunma harcamalarında sağlanacak esnekliği Yunanistan'ın "aşırıya kaçarak" kullanmayacağını ifade etti.

        Miçotakis, partisi Yeni Demokrasi'nin Temmuz 2019'da iktidara geldiğinde önceki yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yatırım yapılamamış bir savunma gücüyle karşılaştığını belirterek, kendi iktidarları süresince 24 Rafale tipi askeri uçak ve 3 Belharra tipi fırkateyn alımı gibi yatırımlar yapıldığını hatırlattı.

        25 MİLYAR EUROLUK SAVUNMA PROGRAMI

        Ekonomik kriz yıllarında savunma harcamalarının kısıtlı olması nedeniyle planlanan yatırımların yapılamadığını vurgulayan Miçotakis, "Şimdi farklı. Savunma Bakanı, savunma programı için 25 milyar euro imkanı olduğunu biliyor." diye konuştu.

        Miçotakis, konuşmasında Yunanistan'ın planladığı yeni savunma yatırımları programının temel prensiplerine de değindi.

        Ukrayna'da yaşanan savaşın, insansız hava araçları ve yapay zeka kullanımı gibi savunma teknolojilerindeki değişimi ortaya koyduğunun altını çizen Miçotakis, "Tüm bu teknolojiler Silahlı Kuvvetlerin uzun vadeli planlamasına dahil edilmeli." dedi.

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        Miçotakis, bu çerçevede, F-35 ve Belharra programlarına dahil olmanın yeterli olmadığını belirterek, yenilenebilen ve güncellenebilen esnek silah sistemlerinin de önemli olduğunu kaydetti.

        Savunma yatırımlarında yurtiçi katma değerin de önemli olduğunun altını çizen Miçotakis, "Bugün Yunanistan'ın katma değerinden, yani Milli Savunma Bakanlığının gelecek yıllar için hazırladığı tüm programlara Yunan savunma sanayisinin katılımından da bahsetmeliyiz." diye konuştu.

        Miçotakis, yeni savunma yatırımları programının temel prensiplerinden bir diğerinin ise mevcut sistemlerin bakım ve onarımı olduğunu aktararak, bakım ve onarımı yapılmayan sistemlerin zarara yol açacağını ifade etti.

        "GÜVENLİK VE EGEMENLİK OLMAKSIZIN REFAH OLMAZ"

        Yunanistan'ın da dünyada değişen şartlara ayak uydurması gerektiğini kaydeden Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Zira, ölçek olarak küçük bir ülke olabiliriz ancak büyük bir jeopolitik önemimiz var. Vurgulamak isterim ki saldırgan değil, caydırıcı arzularımız var çünkü istikrarsız bir uluslararası ortamda, ulusal egemenliğimiz temelinde iç istikrarımızı korumakla yükümlüyüz."

        Miçotakis, Yunanistan'ın savunma politikasının hem varoluşsal hem de gelişimsel özellikler edindiğini belirterek, "Güvenlik ve egemenlik olmaksızın refah olmaz. Güçlü bir ekonomiden finanse edilmeden güvenliğin de olamayacağı gibi." dedi.

        Uzun vadeli program için muhalefet partilerinden de destek isteyen Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın gelecek günlerde ilgili meclis komisyonuna söz konusu programın içeriği hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğini kaydetti.

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