Vatandaşlar, II. Konstantini son yolculuğuna uğurlamak ve dua etmek üzere şapelde toplandı.

Açıklamada, cenaze törenine katılmak üzere yurt dışından gelecek resmi konuklar için ilgili protokol kurallarının uygulanacağı kaydedildi.

İkinci Konstantinos'un, eski Kraliyet ailesi mensuplarının defnedildiği ve eski yazlık Kraliyet Sarayı Tatoi'a defnedileceği aktarılan açıklamada, cenaze töreninde hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin temsil edeceği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, eski Kral için "sivil vatandaş" olarak cenaze töreni düzenleneceğini bildirmişti.

CENAZENİN NASIL YAPILACAĞI TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos'un cenaze töreninin nasıl yapılacağı ülkede tartışmaya neden olmuştu.

Yunan basınındaki haberlere göre, eski Kral'ın ailesi, cenaze töreninin "eski devlet başkanına" uygun şekilde yapılmasını talep etmişti.

Bu fikre karşı çıkanlar ise "Kral" unvanının kendisinden 1973'teki ve 1974'teki referandumlarla alındığını ve Kral'ın Yunan vatandaşlığından da çıkarıldığını belirterek resmi tören olamayacağını savunmuştu.