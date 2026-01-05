Yunanistan siber saldırılara bu kadar hazırlıksız mı? Komşunun hava sahasında ani elektrik kesintisi hayatı felç etti

Yunanistan’ın bu yaşadığı kriz ve panik, “Ülke siber saldırılara karşı bu kadar hazırlıksız mı? Saldırılara bu kadar açık mı?” sorusunu akıllara getirdi.

Yunan Kathimerini Gazetesi, yaşanan krizi şöyle değerlendirdi:

“Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (FIR) yaşanan teknik bir sorun nedeniyle, Atina Uluslararası Havalimanı ve bölgesel havalimanlarında pazar sabahı varış ve kalkışları aksatan kesintinin ardından, Yunanistan genelinde uçuş operasyonları kademeli olarak yeniden başlatılıyor.

Yunan Sivil Havacılık Otoritesi (HCAA), pazar günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan’daki havalimanlarında en fazla 35 kalkış ve inişin gerçekleştirildiğini ve olayın harici kurumlarla koordinasyon içinde soruşturulduğunu bildirdi.

Yetkililer, yaşanan teknik sorunun ölçeğinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ifade ederek, ilerleyen saatlerde yeni duyurular yapılacağını açıkladı.

Sorunun, Yunan hava sahasına giren tüm uçuşların koordinasyonundan sorumlu olan Atina ve Makedonya Bölge Kontrol Merkezlerinin merkezi radyo frekans sistemleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Etkilenen merkezlerde kullanılan radyo frekanslarının pazar günü erken saatlerde devre dışı kalması, uçakların yerde kalmasına ve sefer programlarının aksamasına yol açtı. Buna karşılık, havada olan uçaklar normal şekilde operasyonlarını sürdürdü.

Yetkililer tarafından yayımlanan bir talimatla, hizmetler tamamen yeniden sağlanana kadar yalnızca Yunan hava sahasından iniş yapmadan geçen (overflight) uçuşlara izin verildi. Atina Havalimanı’ndaki yolcular, kalkış alanlarında yaşanan yoğun kalabalık, uzun bekleme süreleri ve uçuşların durumu konusundaki belirsizlikten şikâyet ediyor.” ADALARIN ELEKTRİĞİ KESİLSE NE OLUR? Kısa süre önce Yunanistan’ın siber tehdit tanımı ve ulusal güvenlikle ilgili önceliklerini yazmıştım. Şimdi bu olay akıllara şunu getirdi: “FIR hattında yaşanan bu olayın son dönemde Karadeniz ve Ege’de artan askeri hava hareketliliği ve havadaki mücadele ile ilgisi var mı? Bu bir siber saldırı mı? Eğer öyle ise Yunanistan siber saldırılara bu kadar açık mı? Hazırlıksız mı? Yetkili açıklamalarıyla sürekli meydan okuyan ve askeri yığınağını artıran Yunanistan, yaşananlardan bir ders çıkaracak mı? Yunanistan silahlandırdığı adalarda elektriği kesilirse günlük hayatı nasıl idame ettirecek? Türkiye’den giden elektrikle aydınlanan adalarda elektrik kesilirse normal hayat nasıl sürdürülecek?”