Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunanistan siber saldırılara bu kadar hazırlıksız mı? Komşunun hava sahasında ani elektrik kesintisi hayatı felç etti | Dış Haberler

        Yunanistan siber saldırılara bu kadar hazırlıksız mı? Komşunun hava sahasında ani elektrik kesintisi hayatı felç etti

        Yunanistan hava sahasında dün yaşanan ani elektrik kesintisi, hava trafiğini ve hayatın olağan akışını felç etti. ABD uçaklarının bölgeye girmesiyle birlikte meydana gelen krizde, Yunanistan ve Kıbrıs'ta büyük askeri ve sivil yığılmalar yaşandı. Hiçbir uçak inemedi, inenler kalkamadı. Bu olay kısa süre önce Karadeniz'de ve Türkiye hava sahasında meydana gelen başı boş drone olaylarını, Türkiye ve Libya uçaklarının düşüşünü, hava sahasındaki kapışmayı ve siber saldırı konularını gündeme getirdi.

        Giriş: 05.01.2026 - 17:33 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşunun hava sahasında ani elektrik kesintisi hayatı felç etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunanistan’ın bu yaşadığı kriz ve panik, “Ülke siber saldırılara karşı bu kadar hazırlıksız mı? Saldırılara bu kadar açık mı?” sorusunu akıllara getirdi.

        Yunan Kathimerini Gazetesi, yaşanan krizi şöyle değerlendirdi:

        “Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (FIR) yaşanan teknik bir sorun nedeniyle, Atina Uluslararası Havalimanı ve bölgesel havalimanlarında pazar sabahı varış ve kalkışları aksatan kesintinin ardından, Yunanistan genelinde uçuş operasyonları kademeli olarak yeniden başlatılıyor.

        Yunan Sivil Havacılık Otoritesi (HCAA), pazar günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan’daki havalimanlarında en fazla 35 kalkış ve inişin gerçekleştirildiğini ve olayın harici kurumlarla koordinasyon içinde soruşturulduğunu bildirdi.

        REKLAM

        Yetkililer, yaşanan teknik sorunun ölçeğinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ifade ederek, ilerleyen saatlerde yeni duyurular yapılacağını açıkladı.

        Sorunun, Yunan hava sahasına giren tüm uçuşların koordinasyonundan sorumlu olan Atina ve Makedonya Bölge Kontrol Merkezlerinin merkezi radyo frekans sistemleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

        Etkilenen merkezlerde kullanılan radyo frekanslarının pazar günü erken saatlerde devre dışı kalması, uçakların yerde kalmasına ve sefer programlarının aksamasına yol açtı. Buna karşılık, havada olan uçaklar normal şekilde operasyonlarını sürdürdü.

        Yetkililer tarafından yayımlanan bir talimatla, hizmetler tamamen yeniden sağlanana kadar yalnızca Yunan hava sahasından iniş yapmadan geçen (overflight) uçuşlara izin verildi.

        Atina Havalimanı’ndaki yolcular, kalkış alanlarında yaşanan yoğun kalabalık, uzun bekleme süreleri ve uçuşların durumu konusundaki belirsizlikten şikâyet ediyor.”

        ADALARIN ELEKTRİĞİ KESİLSE NE OLUR?

        Kısa süre önce Yunanistan’ın siber tehdit tanımı ve ulusal güvenlikle ilgili önceliklerini yazmıştım. Şimdi bu olay akıllara şunu getirdi:

        “FIR hattında yaşanan bu olayın son dönemde Karadeniz ve Ege’de artan askeri hava hareketliliği ve havadaki mücadele ile ilgisi var mı? Bu bir siber saldırı mı? Eğer öyle ise Yunanistan siber saldırılara bu kadar açık mı? Hazırlıksız mı?

        Yetkili açıklamalarıyla sürekli meydan okuyan ve askeri yığınağını artıran Yunanistan, yaşananlardan bir ders çıkaracak mı? Yunanistan silahlandırdığı adalarda elektriği kesilirse günlük hayatı nasıl idame ettirecek? Türkiye’den giden elektrikle aydınlanan adalarda elektrik kesilirse normal hayat nasıl sürdürülecek?”

        Anladığım kadarıyla Yunan komşularımız bu yaşananlara oldukça şaşırmış ve paniklemiş. Ben de diyorum ki bu coğrafyada kimse kimseyi tehdit etmesin. Hele komşular olarak gelin hep birlikte kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşayalım…

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD müdahalesinin ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasar uydudan görüntülendi

        Vantor tarafından çekilen uydu görüntüleri, ABD operasyonun ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasarı gösterdi.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar