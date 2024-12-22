Yunus Akgün'den şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyet sonrası konuştu.

İşte genç yıldızın açıklamalarından satır başları: Müthiş mücadele ettik. Çok güzel sonuçla kazandık. Puan farkını 8'e çıkardık. Büyük bir avantaj sağladık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oynayıp kazandık. Berat'a hayırlı olsun, gelecek vaadeden futbolcularımızdan. Yengem ameliyat oldu, ona selam olsun, gol atarsam ona hediye edecektim, hediye olsun. REKLAM

"ALTYAPIDAN YETİŞTİM, HEDEFLERİM VAR" Galatasaray altyapısından yetişmiş bir olarak benim için çok önemli. Çalışmaya devam ediyorum ekstra olarak. Onun meyvelerini yiyorum. Hedeflerim var. Daha çok gol atıp katkı yapmak istiyorum.

"F.BAHÇE'NİN PUAN KAYBI MOTİVASYON OLDU" Çok mutluyuz. Takımımızda mükemmel bir hava var. Geçen gün rakibimiz kaybetti. Bize büyük motivasyon oldu. Puan farkını açtık. Devre arasına girmeden çok önemli bir galibiyet aldık. 2-3 sezondur burada kazanamıyorduk.