Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı. Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Celalettin Sıvacı getirildi. Yaşanan son dakika gelişmesi, Yunus Elitaş kimdir? Yeni SGK Başkanı Yunus Elitaş kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı.