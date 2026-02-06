Yunus Elitaş kimdir? Yeni SGK Başkanı Yunus Elitaş'ın hayatı ve kariyeri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlara göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı. Atama kararının ardından Yeni SGK Başkanı Yunus Elitaş'ın hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Peki, "Yunus Elitaş kimdir? Yeni SGK Başkanı Yunus Elitaş kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" İşte Yeni SGK Başkanı Yunus Elitaş'ın hayatı ve kariyeri...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı. Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Celalettin Sıvacı getirildi. Yaşanan son dakika gelişmesi, Yunus Elitaş kimdir? Yeni SGK Başkanı Yunus Elitaş kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
YUNUS ELİTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1982 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı.
2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.
2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.
2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.
2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.
2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı.
2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 15 Aralık 2021 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlanmıştır.
Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır.
İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır