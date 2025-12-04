Habertürk
        Yunus Günçe'nin evinde yangın çıktı - Magazin haberleri

        Yunus Günçe'nin evinde yangın çıktı

        Yunus Günçe ile eşi Işık Selin Kuyumcu, evlerinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir tehlike atlattı; "Çok ciddi bir şey yaşadık, şükür ki iyiyiz"

        Giriş: 04.12.2025 - 20:14 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:23
        Evlerinde yangın çıktı
        Oyuncu Yunus Günçe ile eşi Işık Selin Kuyumcu ile birlikte evlerinde çıkan yangın nedeniyle çok büyük bir tehlike atlattı.

        Yunus Günçe, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı; "Bugün bambaşka işlerimiz vardı ama sabahtan beri evde temizlik yapıyoruz. Çünkü akşam evimizde yangın çıktı. Neyse ki anında müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi de çok hızlı ve ilgiliydi. Onlara ayrıca teşekkür ederiz. Komşularımız da en az bizim kadar uğraştı. Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız, kimse yaşamaz"

        #Yunus Günçe
