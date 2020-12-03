AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Kasım haftasında 234,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Kasım haftasında net 234,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 147,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 8,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Kasım itibarıyla 25 milyar 194,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 952,2 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 151,8 milyon dolardan 6 milyar 114,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 8,6 milyon dolarlık satışla 239,2 milyon dolardan 230,6 milyon dolara düştü.