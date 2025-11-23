Yurtta dehşet! 4.kattan düştü
Ankara'da kaldığı yurdun 4'üncü katından düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili inceleme başlatıldı
Ankara'da feci bir olay gerçekleşti. Kentte kaldığı öğrenci yurdunun 4'üncü katındaki pencereden düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Ankara'nın Poltalı ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Mizgin Ertekin (19), henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden düşüp yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Öğrencilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mizgin Ertekin, kurtarılamadı.
CENAZESİ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ertekin'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.