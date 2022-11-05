Yurtta ilaçlama yapıldı! 76 öğrenci hastanelik oldu!

Şırnak'ta kız öğrenci yurdunda yapılan ilaçlamadan etkilenen 76 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Şırnak Valiliği açıklamada bulundu.
MUTFAK KISMINDA İLAÇLAMA YAPILDI
AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında dün 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrencinin zehirlendiği bildirildi.
VALİLİK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şırnak Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavilerinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi'nde misafir edilmektedir. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli, Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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