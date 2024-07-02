Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!

"Bergen hayatımı görse o benim filmime gelir bence" Kahreden paylaşımlar!
Elazığ'da, boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Yüsra Binnaz Çimtay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yürekleri kavurdu: Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, Bergen benim hayatımı görse, o benim filmime gelir bence...
Elazığ'daki Aksaray Mahallesi'nde 22 Haziran'da meydana gelen olayda, Enes Eyüp Koca, çocuğunu bırakmak için bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) kaldığı evin önüne geldi. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma çıktı.
YÜSRA'YI 10 YERİNDEN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Enes Eyüp Koca, yanında getirdiği bıçakla Çimtay'ı 10 yerinden bıçakladı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KOCA GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Yüsra Binnaz Çimtay, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Koca ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Eyüp Koca, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
9 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Yüsra Binnaz Çimtay ise 9 gündür tedavi gördüğü hastanede, dün yaşamını yitirdi. Çimtay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
YÜREK YAKAN PAYLAŞIMLAR
Yüsra Binnaz Çimtay'ın, X hesabından 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm', 2 yıl önce de 'Bergen benim hayatımı görse, o benim filmime gelir bence', 'Artık okunmayan bir hikayede noktayım' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.
SINIF ÖĞRETMENİ YÜSRA'YA VEDA
Çimtay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Onurlar Camii'ne getirildi. Cenazeye ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.
AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU
Çimtay'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namaz sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan Yüsra Binnaz Çimtay'ın sınıf öğretmeni olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi.