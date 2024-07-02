Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!

"Bergen hayatımı görse o benim filmime gelir bence" Kahreden paylaşımlar! Elazığ'da, boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Yüsra Binnaz Çimtay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yürekleri kavurdu: Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, Bergen benim hayatımı görse, o benim filmime gelir bence...

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.07.2024 - 07:27 Güncelleme: 02.07.2024 - 07:41 facebook

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