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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'den Mourinho sözleri! - Futbol Haberleri

        Yusuf Akçiçek'den Mourinho sözleri!

        Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Yusuf Akçiçek, Anderlecht maçının ardından yaptığı açıklamada, takıma en iyi şekilde yardım etmeye çalıştığını söyleyerek, "Carlos ve Skriniar'dan çok şey öğreneceğim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 23:36 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:16
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        Yusuf Akçiçek'den Mourinho sözleri!
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika ekibi Anderlecht’i 3-0 mağlup etti.

        Mücadelenin ardından Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki futbolcusu Yusuf Akçiçek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün takım olarak performanslarının iyi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Akçiçek, "Ben de takıma en iyi şekilde yardım etmeye çalıştım. Her zaman kendimi hazır tutuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 3-0’lık skorla güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

        "MOURINHO'DAN HER İDMANDA YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUM"

        Jose Mourinho’nun büyük bir hoca olduğundan bahseden Akçiçek, "Onunda bana verdiği güven idmanlarda olsun, saha dışında olsun çok etkili oluyor. Her idmanda ondan yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi olabildiğince her idmanda geliştirmeye çalışıyorum. Onun tabii ki de üzerimde etkisi var" diye konuştu.

        "CARLOS VE SKRINIAR'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

        Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi savunmacılarla forma mücadelesi vermenin nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine genç oyuncu, "İkisi de çok kariyerli, çok tecrübeli oyuncular. İdmanda onlardan öğreneceğim çok şey var. Yeni geldiler, daha çok fazla idman yapamadık. Ufak da bir sakatlığım vardı. Saha dışı iletişimleri çok kuvvetliler. Çok tecrübeli oyuncular zaten. İlerleyen antrenmanlarda onlardan çok şey öğreneceğim" şeklinde konuştu.

        "İLERLEYEN ZAMANLARDA ÜLKEMİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTERİM"

        Kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan Akçiçek, "Şu an oynadığım kulüp çok büyük bir kulüp. Tek hedefim bu kulüpte aldığım performansları en iyi şekilde değerlendirmek. İlerleyen zamanlarda kulübümü, ülkemi Avrupa’da temsil etmek isterim. Şu an tek hedefim Fenerbahçe’de aldığım süreleri değerlendirmek" değerlendirmesinde bulundu.

        "A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR"

        Milli takımda oynamanın her oyuncu için özel olduğunu vurgulayan Akçiçek, "Şu an U19 Milli Takımı’na gidiyorum. Orada da mart ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri var. Ben de şu an ona konsantreyim. Tabii ileride A Milli Takım forması giymek her futbolcunun hayalidir. Ben de ileride A Milli Takım formasını giymek isterim" ifadelerine yer verdi.

        Yaşanılan bir pozisyon sonrasında kendi bölgesine koşarken sekmesiyle ilgili ise kramp girdiği ve ciddi bir durumun olmadığını söyledi.

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