Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan yılın karesini seçti!

Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Milli atıcılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 5 kategoride ortak tercih yaptı.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Habercilik ayaklar altında" başlıklı fotoğrafını seçen milli sporcular, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

TERCİHLERİ "YUSUF DİKEÇ POZU" OLDU

İkili, "Spor" kategorisinde tercihini, Armand Duplantis'in olimpiyat rekoru kırdıktan sonra "Yusuf Dikeç pozu" verdiği, Mustafa Çiftçi'ye ait "Olimpiyat pozu" başlıklı fotoğraftan yana yaptı.

Şevval İlayda Tarhan, "Olimpiyat pozu" için "En havalı fotoğraf bu." diyen Yusuf Dikeç'e, "Senin hareketini yaptığı için mi?" diyerek takıldı.

Lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atışlarını yapan Yusuf Dikeç'in tarzı, olimpiyatlarda dünya çapında ilgi görmüştü.

Sosyal medyada viral olan "Yusuf Dikeç pozu", farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline gelmişti.