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        Özel: Partimiz barışın yanındadır

        CHP Genel Başkanı Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir. Terör örgütünün sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:41
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        Özel: Partimiz barışın yanındadır
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

        AA'da yer alan habere göre Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddettiğini belirtti.

        Partisinin barışın yanında olduğunu vurgulayan Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Özel, Türkiye'de tam bir barış ortamının tesisinin ancak adalet ve demokrasiyle mümkün olacağına işaret ederek şunları kaydetti:

        "Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam, toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. Ülkemizin ihtiyacı, 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye'dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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