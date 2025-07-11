CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

AA'da yer alan habere göre Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddettiğini belirtti.

Partisinin barışın yanında olduğunu vurgulayan Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.