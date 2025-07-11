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        Haberler Dünya Thomas Barrack'tan PKK/YPG açıklaması | Dış Haberler

        Thomas Barrack'tan PKK/YPG açıklaması

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki siyasi yapısı SDG'ye bağımsız bir devlet kurma yükümlülükleri olmadığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:51 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:32
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        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
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        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, New York'ta düzenlenen basın toplantısında, ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Suriye ile ilişkilerin ilerletilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

        Thomas Barrack, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki siyasi yapısı SDG'ye bağımsız bir yönetim kurma yükümlülükleri olmadığını ifade etti.

        Barrack "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir.

        PKK bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme.

        (PKK/YPG’ye) Onlara ne borçluyuz? Onlara, bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz." dedi.

        BARRACK'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

        Barrack, Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklamalarda bulunmuştu.

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        Şam yönetiminin "Tek vatan, tek millet, tek ordusu ve tek hükümet" doğrultusunda, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'yi ulusal çerçeveye dahil etme konusunda istekli olduğunu belirten Barrack, "Bence Suriye hükümeti bu çıkarları uzlaştıracak bir yol bulma konusundaki esnekliğini çok iyi ve kararlı bir şekilde gösterdi." dedi.

        Barrack, "SDG’nin (PKK/YPG) bu durumu kabul etme, müzakere etme ve adım atma konusunda ağır davrandığını düşünüyorum. Onlara tavsiyem de bu süreci hızlandırmalarıdır. Tek bir yol var, o yol da Şam'dır. Mesaj budur." diye konuştu.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Irak'taki Kürtlerin özerkliğine ilişkin açıklamalarına değinen Barrack, Rubio'nun sözlerinin "bağımsız Kürdistan değil Kürt kimliğine saygı" ile ilgili olduğunu aktardı.

        Barrack, "(Rubio’nun) Bağımsız bir Kürdistan'ı kastettiğine inanmıyorum. O, tüm bu kültürlere, tüm bu anılara, dile, kültüre, halka ve eğitimlerine saygı duyulması gerektiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

        Federalizm tartışmalarını anımsatan Barrack, "Sorun şu ki, tüm bu (Irak ve Suriye) ülkelerde federalizmin işlemediğini ve bir devlet içinde (başka) bağımsız bir devlet kurulamayacağını gördük" dedi.

        Barrack, "Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye." diye konuştu.

        Zamanın tükendiği uyarısında bulunan Barrack, "Dünya hızla ilerliyor, bölge çok hızlı hareket ediyor. Son üç haftada olanlara bakın, inanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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