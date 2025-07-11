Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi.
HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.
Benfica, Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.
Milli futbolcunun yarın İstanbul'a gelecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.