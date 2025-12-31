Habertürk
        Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney'in test sonucu pozitif çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 23:16 Güncelleme: 31.12.2025 - 23:22
        Uyuşturucu testi pozitif çıktı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak daha önce evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği alınan Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        TEST POZİTİF ÇIKTI

        Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Güney'in saçından alınan örneklerde kokain maddesinin tespit edildiği öğrenildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

