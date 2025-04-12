Yusuf Sarı: Buraya kazanmak için geldik

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Başakşehir'in oyuncularından Yusuf Sarı, galibiyeti değerlendirdi.

"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK"

"Bu hafta çok iyi çalıştık takım olarak. Zor bir deplasman. Bu maçı kazanmak için geldik buraya. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bu şekilde gitmeye çalışıyoruz. Takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Kazandık. Çalışmaya devam edeceğim. İnşallah böyle devam ederim ve takım olarak da böyle devam ederiz."