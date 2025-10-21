Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yuvarlakçay nerede? Yuvarlakçay hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Yuvarlakçay nerede? Yuvarlakçay hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Yuvarlakçay serin suları, yemyeşil doğası ve doğal aktiviteleriyle dikkat çeken eşsiz bir destinasyondur. Doğa severler ve tatilciler için hem huzurlu hem de eğlenceli bir kaçamak noktası sunar. Peki Yuvarlakçay nerede, hangi şehirde bulunuyor, özellikleri neler? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 16:56 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yuvarlakçay nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yuvarlakçay, Köyceğiz ilçesinde bulunan bir doğal akarsudur. Bölge, Sandras Dağı eteklerinden doğan ve Köyceğiz Gölü’ne dökülen nehirlerle çevrilidir. Tam da bu nedenle suları oldukça serindir. Yürüyüş parkurları ve doğal havuzları da Yuvarlakçay’ı turistlerin ilgi odağı hâline getirir. Buraya sadece kamp ve piknik yapmak için gelenlerin sayısı da az değildir. Peki Yuvarlakçay hangi şehirde? Konumu neresi?

        YUVARLAKÇAY NEREDE?

        Yuvarlakçay nerede? Türkiye’de güneybatı bölümünde bulunan Yuvarlakçay, Marmara Bölgesi’nin güneyine yakın konumdadır. Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde bulunur. Doğal güzellikleri ve serin suları ile popüler olmuş bir yerdir.

        REKLAM

        YUVARLAKÇAY HANGİ ŞEHİRDE?

        Yuvarlakçay hangi şehirde konumlanıyor? Muğla Köyceğiz ilçesindedir. Burada bir bölge olarak anılır. Fethiye gibi turistik merkezlere yakınlığı sayesinde özellikle yaz aylarında yoğun turist akınına uğrar. Ayrıca Dalaman Havalimanı da buraya oldukça yakındır.

        YUVARLAKÇAY HANGİ İLDE?

        Yuvarlakçay hangi ilde? Türkiye Muğla şehrindedir. Akdeniz ve Ege bölgelerinde kesişim noktasında bulunan Yuvarlakçay, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla gözleri üzerinde toplar.

        YUVARLAKÇAY HANGİ BÖLGEDE?

        Yuvarlakçay hangi bölgede bulunuyor? Türkiye Güneybatı Akdeniz ve Ege Bölgesi sınırlarında konumlanan bir beldedir. Bulunduğu bölgede çok sayıda doğal su kaynağı vardır. Ayrıca sık ormanlar ve dağlık alanlar da ziyaretçilere dolu dolu doğa deneyimi sunar. Yuvarlakçay’a sadece fotoğraf çekilmek için gelenlerin sayısı da bir hayli fazladır.

        REKLAM

        YUVARLAKÇAY KONUMU NEDİR?

        Yuvarlakçay konumu nedir? İşte ilgili bölgeye ait konum bilgileri;

        • Köyceğiz ilçesinin merkezine yaklaşık 16 km mesafededir.
        • Dalaman Havaalanı’na 31 km uzaklıktadır.
        • Fethiye’ye 62 km mesafededir.
        • Göcek’e ise 36 km uzaklıktadır.

        YUVARLAKÇAY HAKKINDA BİLGİLER

        • Sandras Dağı eteklerinden doğan nehirler ve doğal havuzlar, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunar.
        • Yuvarlakçay; rafting, kano, yürüyüş ve doğa fotoğrafçılığı için idealdir.
        • Bölge, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Alanı içinde yer alır.
        • Bu nedenle buraya doğa turizmi amacıyla gelenlerin sayısı son derece yüksektir.
        • Baraj gölü çevresi ve nehir kenarındaki alanlar, piknik ve kamp yapmak için uygundur.
        • İlçeye karayolu ile ulaşmak kolaydır.
        • Ayrıca Yuvacık, Dalaman Havaalanı ve çevre turistik merkezlerden de kısa mesafede konumlanır.

        YUVARLAKÇAY’IN ÖZELLİKLERİ

        • Yuvarlakçay için Muğla ilinin en soğuk suyu denir. Suyun sıcaklığının 5-6 derece arasında olduğu bilinir.
        • Burası adını yuvarlanarak akmasından alır.
        • Yuvarlakçay, yer altından çıkan sulardan olmuştur.
        • Buranın suyu ise Köyceğiz Gölü’ne dökülür.
        • Salıncağı ile de popüler olmuştur. Özellikle buraya gelenlerin sosyal medyada fotoğraf paylaşmasıyla salıncağı için gelenlerin sayısı artmıştır.
        • Debi olarak derin olmayan bir yerdir. Derinliğinin maksimum 3 metreyi bulduğu söylenir.
        • Topgözü Kanyonu’nda yer alır.

        KÖYCEĞİZ’DE GEZİLECEK YERLER

        • Kulak Mesire Alanı
        • Kaunos Antik Kenti
        • Toparlar Şelalesi
        • Sultaniye Kaplıcaları
        • Kaunos Kral Mezarları
        • Köyceğiz Gölü
        • Sığla Ormanı
        • Eski Köyceğiz
        • Ekincik Koyu
        • Palmiye Merkez
        • Topgözü Kanyonu
        • Delikli Ada
        • Köyceğiz Pazarı
        • Gökçeova Göleti
        • Ölemez Dağı
        • Köyceğiz Sanat Sokağı
        • Çandır
        • Gedova Adası
        • Ağla Yaylası
        • Döğüşbelen Köyü
        • Dalaman Çayı
        • Dalyan Çamur Banyoları
        • Gökbel
        • Sülüngür Gölü
        • Sarsala Koyu
        • Kocagöl
        • Killi Koyu
        • Marmaris Milli Parkı
        • Aksaz Plajı
        • Kapıkargın Kükürt Kaplıcası
        • İztuzu Plajı
        • Sarıgerme Plajı
        • Aşı Koyu
        • Lakos Koyu
        • Kaplumbağa Hastanesi
        • İn Ardı Koyu
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!