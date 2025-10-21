Yuvarlakçay nerede? Yuvarlakçay hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yuvarlakçay, Köyceğiz ilçesinde bulunan bir doğal akarsudur. Bölge, Sandras Dağı eteklerinden doğan ve Köyceğiz Gölü’ne dökülen nehirlerle çevrilidir. Tam da bu nedenle suları oldukça serindir. Yürüyüş parkurları ve doğal havuzları da Yuvarlakçay’ı turistlerin ilgi odağı hâline getirir. Buraya sadece kamp ve piknik yapmak için gelenlerin sayısı da az değildir. Peki Yuvarlakçay hangi şehirde? Konumu neresi?

YUVARLAKÇAY NEREDE?

Yuvarlakçay nerede? Türkiye’de güneybatı bölümünde bulunan Yuvarlakçay, Marmara Bölgesi’nin güneyine yakın konumdadır. Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde bulunur. Doğal güzellikleri ve serin suları ile popüler olmuş bir yerdir.

YUVARLAKÇAY HANGİ ŞEHİRDE?

Yuvarlakçay hangi şehirde konumlanıyor? Muğla Köyceğiz ilçesindedir. Burada bir bölge olarak anılır. Fethiye gibi turistik merkezlere yakınlığı sayesinde özellikle yaz aylarında yoğun turist akınına uğrar. Ayrıca Dalaman Havalimanı da buraya oldukça yakındır.

YUVARLAKÇAY HANGİ İLDE?