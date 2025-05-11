Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi kampanyaları Mayıs ayında da hız kesmeden sürüyor. Pek çok banka, “Hoş Geldin Kampanyası” kapsamında 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sunarken, vade süreleri ise bankaların politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor ve başvuru şartları neler? İşte 2025 Mayıs ayı itibarıyla faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi…