Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: 0 Faizli kredi şartları nelerdir, hangi banka ne kadar kredi veriyor?

        Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: 0 Faizli kredi şartları nelerdir, hangi banka ne kadar kredi veriyor?

        Bankalar, kasım ayında da yeni müşteri kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Bazı bankalar, yalnızca yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi ve nakit avans seçeneği sunuyor. 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde miktar 75 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 15:20 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. 3 ila 6 ay vadeyle geri ödenebilen bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. İşte faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar listesi

        2

        Garanti BBVA

        (Yeni Müşterilere Özel)

        Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

        Maksimum Tutar: 75.000 TL

        Banka, faizsiz 25.000 TL taksitli avans, ayrıca sigortasız ve masrafsız 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi sunuyor.

        3

        ENPARA

        (Yeni Müşterilere Özel)

        Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

        Vade: 6 aya kadar

        Maksimum Tutar: 75.000 TL

        Banka, 6 aya varan vadelerde 75.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sağlıyor.

        4

        QNB

        (Yeni Müşterilere Özel)

        Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

        Vade: 3 ay

        Maksimum Tutar: 85.000 TL

        Banka, 3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı sunuyor.

        5

        DENİZBANK

        Toplam 90.000 TL, yüzde 0 faizsiz

        (Yeni Müşterilere Özel)

        3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi!

        3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

        6

        AKBANK

        (Yeni Müşterilere Özel)

        Banka, 6 ay vadeli 35.000 TL yüzde 0 faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor.

        Ayrıca mobilden Akbank'lı olanlara özel %0,99 faizli, 6 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede