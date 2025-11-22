Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: 0 Faizli kredi şartları nelerdir, hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Bankalar, kasım ayında da yeni müşteri kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Bazı bankalar, yalnızca yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi ve nakit avans seçeneği sunuyor. 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde miktar 75 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar
Garanti BBVA
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Maksimum Tutar: 75.000 TL
Banka, faizsiz 25.000 TL taksitli avans, ayrıca sigortasız ve masrafsız 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi sunuyor.
ENPARA
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 75.000 TL
Banka, 6 aya varan vadelerde 75.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sağlıyor.
QNB
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 85.000 TL
Banka, 3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı sunuyor.
DENİZBANK
Toplam 90.000 TL, yüzde 0 faizsiz
(Yeni Müşterilere Özel)
3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!
AKBANK
(Yeni Müşterilere Özel)
Banka, 6 ay vadeli 35.000 TL yüzde 0 faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor.
Ayrıca mobilden Akbank'lı olanlara özel %0,99 faizli, 6 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!