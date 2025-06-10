Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?
Haziran ayı içerisinde yüzde 0 faizsiz krediden yararlanmak isteyenler bankaların kredilerini inceliyor. Bazı bankalar bir miktar faizli ödeme alırken bazı bankalar yüzde 0 faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar
Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar tutarlarına ve şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Özellikle yeni müşterilere özel faizsiz kredi seçenekleri rağbet görüyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?
TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
55.000 TL
1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
EN PARA
%0 faiz oranı
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
DENİZBANK
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
45.000 TL
3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
AKBANK
%0 faiz oranı
Vade 6-3 Ay
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
QNB FİNANSBANK
%0 faiz oranı
Vade31-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
GARANTİ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans